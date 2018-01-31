Kırıkhan'a ve Reyhanlı'ya roket atıldı

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ TOPA TUTULDU



REYHANLI'YA ROKET ATILDI

Mehmet Nuri Turan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye’nin Afrin bölgesinden PYD/PKK’lı teröristlerce atılan roket, Kırıkhan’ın Perişan Mahallesi’nde sınırın sıfır noktasındaki boş araziye düştü.Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Jandarma, roketin düştüğü yerde inceleme başlatırken, saldırıdan sonra Hatay’ın Suriye sınırında konuşlu topçu bataryaları Afrin’deki PYD/PKK terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen üç ayrı roketli saldırıda bir kişi yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Değirmen Karşı Mahallesi’nde bir eve isabet etti. Saldırıda bir kişi yaralandı.Aynı anda Gültepe Mahallesi’nde bir eve ve yine aynı mahallede boş bir araziye roket atıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerlerde inceleme başlattı.;​HATAY (AA)