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Kırıkkale'de cinayet! Evi bastı kurşun yağdırdı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydan gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de cinayet! Evi bastı kurşun yağdırdı
Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinin Çalış köyünde köy halkının namaz için camide bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı. Meydana gelen olayda anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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