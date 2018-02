Kırıkkale'de doğalgaz patlaması: 10 yaralı

10 KİŞİ YARALANDI



Kurtuluş Mahallesi 738. Sokak’ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle gaz sıkışmasından kaynaklanan patlama yaşandı.Patlama sonucu büyük çapta hasar oluşan binanın ilk iki katı kullanılamaz hale geldi. Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, patlamada yaralanan Osman Çakır (58), Aynur Çakır (55), Lütfiye Özaydın (20), aynı aileden Mahmut (32), Adile (26), Ravza Gül (7) ve Ufuk Tepeci (3) ile Metin (63), Fadime (58) ve Talip Aksoy’u (24) kentteki hastanelere kaldırdı.Sokakta bulunan 7 araç patlamanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Aynı sokakta yer alan Akşemsettin Ortaokulu ile çevredeki binalarda da hasar oluştu. Patlamanın olduğu apartmanın yöneticisi Sinan Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Yoldan gaz sızıyordu. Doğalgaz yetkililerini aradık. Gelip hiçbir önlem almadılar. Sadece gelip binamızın rakorunu söküp gittiler. Binamızın içi komple gazla dolmuş. Artık elektrik kontağından mı nedir bilemiyoruz, alt kattaki komşumuzun dairesinden patladı." ifadelerini kullandı.Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olay yerinde incelemelerde bulundu. Haktankaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "En sevindirici tarafı şu an itibarıyla can kaybı yok. 10 yaralımız var, 2’sinin durumu ciddi." dedi.Doğalgaz ana hattında ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Haktankaçmaz, yine de her ihtimale karşı tedbiren her iki taraftan ana borudaki gazın kesileceğini ifade etti. Teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren "Bütün vatandaşlarımıza ’geçmiş olsun’ diyorum. Gerekli çalışmalar neyse yapılacak." diye konuştu.