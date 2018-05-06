Kırıkkale’de düğün dönüşü facia: 2 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale’de farklı düğünlerden gelen iki aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kırıkkale’de düğün dönüşü facia: 2 ölü, 5 yaralı
Saat 22.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı’nın Vali Konağı’na yakın bölgesinde farklı düğünlerden gelen Mesut Altınyurt kontrolündeki otomobil ile Ramazan Hato (41) kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ramazan Hato, Adil Yeşilyurt (19) ve Berat Karagöz’ü Yüksek İhtisas Hastanesi’ne ve Mesut Altınyurt, Mustafa Kılıçarslan (40), Batuhan Çorak (20), Sıtkı Pozan (18)’ı Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Yaralılardan Batuhan Çorak ve Adil Yeşilyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRIKKALE (İHA)


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