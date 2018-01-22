Kırıkkale'de esnaf gelinlikle oy kullandı

Serap Belovacıklı

Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, İl Kültür Merkezinde düzenlendi. Düzenlenen genel kurulda yeni yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Düzenlenen seçimde eski başkan Köksal Tonga, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi. Seçimler heyecanlı dakikalara da sahne oldu. Şehirde hizmet veren bir özel kreş sahibi Meliha Kartal, düğün günü düzenlenen yönetim kurulu seçimlerine gelinliğiyle katılarak oyunu kullandı. Sonrasında göreve tekrar seçilen Köksal Tonga ve yönetim kurulu üyeleri, Kartal’ın düğün merasimine katıldı.