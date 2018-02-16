Kırıkkale'de yanmış kadın cesedi bulundu

Büşra Kamış

Edinilen bilgiye göre, Atadönmez Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin yanında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun büyük bir kısmı yanmış kadın cesediyle karşılaştı.Cesedin Ganime Varsak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.Varsak'ın cesedi otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Otomobilin içerisinde benzin bidonu ve iki cep telefonu bulundu.Varsak'ın eşi Salih Varsak'ın, dün akşam eşi eve gelmeyince kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.