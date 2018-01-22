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Kırıkkale Üniversitesi rektörlüğü aday adaylığı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Kırıkkale Üniversitesine rektör ataması için aday adaylığı başvuruları başladı

Kırıkkale Üniversitesi rektörlüğü aday adaylığı başvuruları başladı
Rektör ataması için aday adayları, 2 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda "profesör" olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak ve rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranacak.

NASIL BAŞVURU OLACAK?

Başvurular bizzat veya postayla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ya da rektoraday@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.


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