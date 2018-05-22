İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokakta bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, iki kişinin para dolu poşeti aldığını tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların Kaletepe Mahallesi'nde ikamet ettiği eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 40 bin 600 lira poşet içerisinde bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.

Emniyete gelerek parayı teslim alan ev hanımı Mehtap Yumuş'un eşi Deniz Yumuş, polis ekiplerine teşekkür etti.