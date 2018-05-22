Kırıkkale'de polis çöpte 40 bin 600 lira buldu
Kırıkkale'de bir kadının evde temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla çöpe attığı poşetin içindeki 40 bin 600 lirayı, polis ekipleri bularak sahibine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokakta bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, iki kişinin para dolu poşeti aldığını tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların Kaletepe Mahallesi'nde ikamet ettiği eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 40 bin 600 lira poşet içerisinde bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.
Emniyete gelerek parayı teslim alan ev hanımı Mehtap Yumuş'un eşi Deniz Yumuş, polis ekiplerine teşekkür etti.