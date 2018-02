Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’den açıklama geldi

'DAİMA HALKIMIZIN ÇIKARLARINI GÖZETTİM'

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için şok iddia

Mehmet Nuri Turan

Vali Çiftçi, makamında düzenlediği basın toplantısında, bugün hakkında yayınlanan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.İddialara ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldığını dile getiren Çiftçi, 21 yıllık kamu hizmetinde haktan, hukuktan, doğruluktan, devletinden ve milletinden asla taviz vermediğini vurguladı.Görev yaptığı her yerde halkla iç içe olduğuna dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:"Daima halkımızın çıkarlarını gözettim. Bu durumdan rahatsız olanlar olmuştur. Devletime, milletime, aileme halel getirecek hiçbir faaliyetin içerisine girmedim. Bundan sonra da asla girmeyeceğimi beni tanıyanlar ve halkımız çok iyi bilir. Çıkarları zarar görenler, kamuoyunda şahsımla ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını ve iftiralarını içeren haberlerle izzet ve onurum alçakların kullandığı kumpas taktiği ile itibar suikastine kurban edilmeye çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları, bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördüğü kişilere yapmış ve yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmiş iken tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı, basınımızın haber diye vermesi bir maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir. Söz konusu iddialar, 9 ay öncesine ait iken neden şimdi servis edildiği de kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır."Haberde adı geçen M.Ö. ile Mudanya kaymakamlığı döneminde, belediye özel kalemi olması münasebetiyle tanıştığını aktaran Çiftçi, M.Ö.'nün de belediye yönetiminin değişmesiyle özel kalem işinden uzaklaştırıldığını kaydetti.M.Ö.'nün kendisinden yardım istediğini anlatan Çiftçi, "Benden bu yardımı bulamayınca beni telefonlarla tehdit ve taciz etmiştir ve kendisi de bugün Doğan Haber Ajansı'na verdiği demeçte bunu açıkça belirtmektedir. Kendisiyle başkaca bir hukukumuz da olmamıştır. Beni ve ailemi taciz etmemesi için yaklaşık 3 ay önce mahkemeden de koruma kararı aldırdım. Soruşturmanın gizliliği çerçevesinde başka da açıklama yapacak değilim ama ben basın mensuplarımızı vicdana davet ediyorum. Çok ahlaksızca yayın yapılıyor. Tek taraflı dinlemeden haber yapılmakta ve tabii ki bizim onurumuzu zedelemektedir. Habercilik yanlı haber yapmak değil, yorumsuz haber yapmaktır." ifadelerini kullandı.Vali Çiftçi, konuşmasını şöyle tamamladı:"Şunu da ifade etmek istiyorum ki haksız bir makam elde etmek için beni basamak olarak kullanmak istemiş ve şahsa istediği makamlar verilmeyince, benim desteğim verilmeyince kadınlık onurunu da ayaklar altına alarak aile babası itibarımı, eş itibarımı ve devlet adamı itibarımı zedelemek için böyle bir yola müracaat etmiştir. Şunu da sizlerden rica ediyorum, M.Ö. adlı hanımefendinin geçmişiyle bir internet araştırması yaparsanız, her şeyi göreceksiniz ama sizleri lütfen ve lütfen vicdana davet ediyorum. Başka bir şey demeyeceğim. Kişisel hukukumu, aile onurumu, mesleki duruşumu hiçbir suretle çıkarları zarar görmüş, birilerinin şahsi hırs ve emellerine feda etmeyeceğimi buradan açıkça ifade ediyorum. Bu kişilerle yargı önünde sonuna kadar hesaplaşacağımı ve gerekli açıklamaları da bundan sonra avukatımın yapacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."