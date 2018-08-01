Dün saat 09.45 sıralarında Kırklareli merkeze bağlı Koyunbaba köyüne 400 metre uzaklıktaki arazide oynayan çocuklar buldukları mühimmatı köy muhtarı Y.G’ye bildirdi. Muhtarın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede toprağa gömülü vaziyette üst kısmı paslı, seri numarası tespit edilemeyen, dip tablası üzerinde 1909 ibaresi bulunan mühimmatın 1.Dünya Savaşı’nda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet top mermisi olduğunu belirledi. Top mermileri, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

İHA