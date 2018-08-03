İddiaya göre, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'nde bar işletmecisi Ümit O. ile eski çalışanı Azat Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Azat Ö, yanında getirdiği silahla Ümit O'ya ateş etti.

Bacağından yaralanan Ümit O, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Azat Ö. ise olay yerinden kaçtı. Emniyet ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.