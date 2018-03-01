Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı çift Şanlıurfa’da yakalandı



KADIN VE ÇOCUKLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

ÇİFTE VATANDAŞLIKLARI VAR

INTERPOL

Mine Bozkurt

Suriye’den Türkiye tarafına geçmek isteyen İsmail S., eşi Sarah O. ve 3 çocuğu,’nın Akçakale ilçesine bağlı Topçu Mahallesi’nde askerler tarafından yakalandı.Gözaltına alınarak karakola götürülen çiftin yapılan kimlik kontrollerindetarafındanterör örgütü üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı.Zanlılardan İsmail S. tutuklanırken, eşi Sarah O. ve çocuklarının ise sınır dışı edildiği öğrenildi.Sarah O.’nunveçifte vatandaşlığı, İsmail S.’nin iseveçifte vatandaşlığı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı), 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.INTERPOL, bir zamanlar sadece teşkilatın telgraf adresi olarak bilinirken, 1956 yılında resmi olarak teşkilatın yeni ismine dahil edilmiştir. Teşkilatın 1954 yılından önce tanınan adı "Uluslararası Polis Komisyonu"'dur. Tüm dünyanın ortak birimidir.