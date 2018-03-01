Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı çift Şanlıurfa’da yakalandı

Suriye’den Türkiye tarafına geçmek isteyen İsmail S., eşi Sarah O. ve 3 çocuğu, Şanlıurfa
’nın Akçakale ilçesine bağlı Topçu Mahallesi’nde askerler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınarak karakola götürülen çiftin yapılan kimlik kontrollerinde Interpol
tarafından DEAŞ
terör örgütü üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı.
KADIN VE ÇOCUKLAR SINIR DIŞI EDİLDİ
Zanlılardan İsmail S. tutuklanırken, eşi Sarah O. ve çocuklarının ise sınır dışı edildiği öğrenildi.
ÇİFTE VATANDAŞLIKLARI VAR
Sarah O.’nun Cezayir
ve Almanya
çifte vatandaşlığı, İsmail S.’nin ise Türkiye
ve Almanya
çifte vatandaşlığı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
INTERPOL
INTERPOL
(Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı), 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.
INTERPOL, bir zamanlar sadece teşkilatın telgraf adresi olarak bilinirken, 1956 yılında resmi olarak teşkilatın yeni ismine dahil edilmiştir. Teşkilatın 1954 yılından önce tanınan adı "Uluslararası Polis Komisyonu"'dur. Tüm dünyanın ortak birimidir.
Mine Bozkurt