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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı çift Şanlıurfa’da yakalandı

Interpol tarafından aranan DEAŞ üyesi çift, 3 çocuklarıyla birlikte Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken Şanlıurfa sınırında yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı çift Şanlıurfa’da yakalandı
Suriye’den Türkiye tarafına geçmek isteyen İsmail S., eşi Sarah O. ve 3 çocuğu, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Topçu Mahallesi’nde askerler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen çiftin yapılan kimlik kontrollerinde Interpol tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı.


KADIN VE ÇOCUKLAR SINIR DIŞI EDİLDİ


Zanlılardan İsmail S. tutuklanırken, eşi Sarah O. ve çocuklarının ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

ÇİFTE VATANDAŞLIKLARI VAR


Sarah O.’nun Cezayir ve Almanya çifte vatandaşlığı, İsmail S.’nin ise Türkiye ve Almanya çifte vatandaşlığı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

INTERPOL


INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı), 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

INTERPOL, bir zamanlar sadece teşkilatın telgraf adresi olarak bilinirken, 1956 yılında resmi olarak teşkilatın yeni ismine dahil edilmiştir. Teşkilatın 1954 yılından önce tanınan adı "Uluslararası Polis Komisyonu"'dur. Tüm dünyanın ortak birimidir.


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