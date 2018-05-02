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Kırmızı ışık bu otobüsü görünce yeşile dönüyor!

Denizli'de "yapay zeka" destekli programla çalışan "20" numaralı belediye otobüsü, 42 kilometrelik yol güzergahını kırmızı ışıkta beklemeden tamamlıyor

02 Mayıs 2018, Çarşamba 17:24
Kırmızı ışık bu otobüsü görünce yeşile dönüyor!
Denizli'deki kent içi trafik akışı, Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu yapay zeka destekli program sayesinde 24 saat takip ediliyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi iş birliğinde hazırlanan program, kent trafiğindeki tüm verileri radyo sinyalleri vasıtasıyla bir merkezde topluyor. Yerli imkanlarla hazırlanan sistemin verdiği uyarılar, belediye çalışanlarına trafikte yaşanan olumsuzluğa anında müdahale imkanı veriyor.

Sinyallerden alınan verilerle vatandaşların ışıkta bekleme sürelerinin azaltılması ve sürücülerin trafikte kolay ilerleme imkanı da sunuluyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu sistemle şehir içinde yolcu taşıyan otobüslerin trafikte daha hızlı hareket etmesini de amaçladı.


OTOBÜS MERKEZE RADYO SİNYALİ GÖNDERİYOR


Bunun ilk uygulaması 42 kilometre yol güzergahında yolcu taşıyan "20" numaralı otobüste hayata geçirildi. Otobüs ışıklara yaklaştığında araca konulan cihaz, sinyalizasyon merkezine radyo sinyali gönderiyor. Böylece o anda kırmızı olan ışık otobüs yaklaştığında yeşile dönüyor.

Daha önce güzergahını yaklaşık bir saatte tamamlayan otobüs, kırmızı ışıklarda durmayarak turunu 30 ila 40 dakikada tamamlıyor.

Şu anda sadece "20" numaralı otobüste denenen sistemin diğer hatlarda da kullanılması planlanıyor.


DENEMELER OLDUKÇA BAŞARILI


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeye gittiklerini ve geliştirilen yerli program sayesinde trafik akışının yüzde 30 rahatladığını söyledi.

Sistemle 95 kavşağa anlık müdahale imkanı yakaladıklarını belirten Zolan, şunları kaydetti:

"Geliştirilen yerli bilgisayar programı sayesinde 20 numaralı otobüsümüze radyo sinyalleri alıcısı yerleştirdik. Böylece otobüsümüz geçiş güzergahındaki kavşağa gelince en geç 10 saniye içinde kırmızı olan ışık yeşile dönüyor. Şu anda denemeler oldukça başarılı. Artık vatandaşlarımız gideceği yere daha erken gitme şansı yakaladı. Eğer sistem başarılı olursa diğer otobüs hatlarında bu sistemi kullanmaya başlayacağız."

Kentte 20 numaralı otobüsünün sürücüsü İlhan Çakır da kullandığı aracın kırmızı ışıkta beklemediğini vurguladı.

Uygulamadan çok memnun olduğunu dile getiren Çakır, "Kırmızı ışık otobüsümüzü gördüğünde yeşil oluyor. Daha önce 42 kilometrelik güzergahı bir saatte gidiyorduk, şimdi yolculuğumuz 30-40 dakikalara indi." diye konuştu.

Suna Pehlivan ise "Otobüsü sık kullananlar artık çok rahat. İnşallah bu uygulama diğer otobüslerde de devam eder." dedi.

Gülşen Karışan da gideceği yere otobüsle çabuk ulaştığında çok mutlu olduğunu aktardı.

Seyahat ettiği otobüsün artık kırmızı ışıklarda beklemediğini anlatan Karışan, "Artık zamanından önce ulaşıyoruz. Bu da bizim için iyi. Bu uygulamadan memnunum. Bu otobüsü yaşlılar çok kullanıyor, hastaneye sıra almak için erken gidiyorlar. Artık zamanından önce hastaneye gidilebiliyor." ifadelerini kullandı.


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