Kırmızı ışıkta geçip metrelerce sürükledi, 10 ay hapse çarptırıldı
Tuzla’da kırmızı ışıkta geçerken çarptığı otomobilin sürücüsünü 30 metre sürükleyerek ağır yaralayan tır şoförü Afer Demir, “taksirle yaralama” suçundan 10 ay hapse çarptırıldı
Tuzla Orhanlı’da 22 Ekim 2016 tarihinde kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarpan ve sürücü Kerem Ali Bakacak’ı ağır yaralayan tır şoförü Afer Demir’in “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Kerem Ali Bakacak’ın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.
10 AY HAPİS CEZASI
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Afer Demir’i “taksirle yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada indirime giderek sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme öte yandan sanığın cezasını erteleyerek, sürücü belgesinin 8 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tır şoförü Afer Demir’in “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.