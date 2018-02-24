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Kırşehir CHP’den istifa eden 81 kişi AK Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti

Kırşehir CHP’den istifa eden 81 kişi AK Parti'ye geçti
Kırşehir’de, CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa etti. Mehmet Ali Berten ve 80 kişi, AK Parti'ye geçti. Berten ve beraberindekilere AK Parti Kırşehir 5’inci Kadın Kolları Kongresi’nde rozetlerini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.

İstifasıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Berten, "Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli vekillerim Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Boztepe Belediye Başkanım Ramazan Bey ile görüşerek Cumhriyet Halk Partisi´nden istifa ettim. Belediye Meclis üyesi olarak kendim ve 80 üyemle beraber Cumhuriyet Halk Partisi’nden istİfa ediyorum. AK Parti´ye geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım´ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)

 


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