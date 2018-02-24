Kırşehir CHP’den istifa eden 81 kişi AK Parti'ye geçti

Senim Tanay

Kırşehir’de, CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa etti. Mehmet Ali Berten ve 80 kişi, AK Parti'ye geçti. Berten ve beraberindekilere AK Parti Kırşehir 5’inci Kadın Kolları Kongresi’nde rozetlerini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.İstifasıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Berten,dedi.