Kırşehir'de sosyal medyadan tanıştıkları 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 tutuklama



ZORLA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Haber Merkezi

Geçen ay meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T., T.D., D.Ö. adlı kişiler, Kaman ilçesinde ikamet eden E.D.,(15) ile ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.Şüphelilerden C.T. ifadesinde, mağdure E.D. ile sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili olduklarını ve kızın kendi rızasıyla beraber olduklarını ileri sürdü.E.D. ise D.Ö. ile sosyal medya aracılığıyla 2 hafta mesajlaştıktan sonra buluştuklarını, kişinin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. E.D., ardından D.Ö.'nün akşam mesaj atarak çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığını, T.K. ve C.T. ile de zorla ilişkiye girdiğini anlattı.Zanlılar C.T., T.D. ve D.Ö., alınan ifadelerinin ardından ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.