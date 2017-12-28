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Kırşehir'de sosyal medyadan tanıştıkları 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 tutuklama

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 3 kişi sosyal medya üzerinden tanıştıkları 15 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan tutuklandı

Kırşehir'de sosyal medyadan tanıştıkları 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 tutuklama
Geçen ay meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T., T.D., D.Ö. adlı kişiler, Kaman ilçesinde ikamet eden E.D.,(15) ile ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Şüphelilerden C.T. ifadesinde, mağdure E.D. ile sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili olduklarını ve kızın kendi rızasıyla beraber olduklarını ileri sürdü. 


ZORLA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ


E.D. ise D.Ö. ile sosyal medya aracılığıyla 2 hafta mesajlaştıktan sonra buluştuklarını, kişinin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. E.D., ardından D.Ö.'nün akşam mesaj atarak çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığını, T.K. ve C.T. ile de zorla ilişkiye girdiğini anlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER


Zanlılar C.T., T.D. ve D.Ö., alınan ifadelerinin ardından ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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