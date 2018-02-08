Kış Olimpiyat Oyunları’nda en çok madalya kazanan ülke Norveç

45 ÜLKENİN MADALYASI VAR

ALMAN SPORCULAR DAMGA VURDU

MADALYASI BULUNAN ÜLKELERİN SIRASI

Erdinç Şahin

Ülkelerine 118 altın, 111 gümüş ve 100 bronz olmak üzere toplam 329 madalya kazandıran sporcuları, Norveç’i zirveye taşıdı.Norveç’i 96 altın, 102 gümüş ve 84 bronz olmak üzere 282 madalya ile ABD takip ederken, Almanya 78’er altın ile gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplam 209 madalyayla üçüncü, eski Sovyetler Birliği 78 altın, 56 gümüş ve 59 bronz olmak üzere toplam 193 madalyayla dördüncü sırada yer alıyor.Bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları’nda toplam 45 ülke madalya kazandı.37 ülke herhangi bir branşta altın madalya kazanırken, 8 ülke elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla bu listeye girdi.Türkiye’nin ise kış oyunları tarihinde madalyası bulunmuyor.Geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı sıralamada yer alan Alman sporcular, oyunlar tarihine damgasını vurdu.Günümüz Almanya’sı, 1992 Albertville’deki oyunlardan itibaren son 7 kış olimpiyatında madalya sıralamasında 3 kez birinci ve 4 kez ikinci olup toplam 78 altın madalya ile rakipleri karşısında üstünlüklerini ortaya koydu.Almanya, 1928, 1932, 1936, 1952, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 ve 2014 yıllarındaki olimpiyatlarda toplam 78’er altın ve gümüş, 53 bronz olmak üzere toplam 209 madalya elde etti.Doğu Almanya 39 altın, 36 gümüş, 35 bronz olmak üzere 110, Batı Almanya 11 altın, 15 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 39, Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı da 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere olimpiyat tarihinde toplam 19 madalya kazandı.Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan ülkelerin altın madalya sayılarına göre oluşturduğu sıra ve toplam madalya sayıları şöyle:1. Norveç 118 111 100 3292. ABD 96 102 84 2823. Almanya 78 78 53 2094. Eski Sovyetler Birliği 78 56 59 1935. Kanada 62 56 52 1706. Avusturya 59 78 81 2187. İsveç 50 40 54 1448. İsviçre 50 40 48 1389. Rusya 45 32 34 11110. Finlandiya 42 62 57 16111. Almanya (eski Doğu) 39 36 35 11012. Hollanda 37 38 35 11013. İtalya 37 34 43 11414. Fransa 31 31 47 10915. Güney Kore 26 17 10 5316. Çin 12 22 19 5317. Almanya (eski Batı) 11 15 13 3918. Japonya 10 17 18 4519. Büyük Britanya 10 4 12 2620. Birleşik Takım 9 6 8 2321. Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı 8 6 5 1922. Çekya 7 9 8 2423. Polonya 6 7 7 2024. Belarus 6 4 5 1525. Avustralya 5 3 4 1226. Hırvatistan 4 6 1 1127. Estonya 4 2 1 728. Eski Çekoslovakya 2 8 15 2529. Slovenya 2 4 9 1530. Liechtenstein 2 2 5 931. Slovakya 2 2 1 532. Ukrayna 2 1 4 733. Kazakistan 1 3 3 733. Bulgaristan 1 2 3 635. Belçika 1 1 3 536. İspanya 1 0 1 237. Özbekistan 1 0 0 138. Letonya 0 4 3 739. Yugoslavya 0 3 1 440. Macaristan 0 2 4 641. Lüksemburg 0 2 0 242. Kuzey Kore 0 1 1 243. Danimarka 0 1 0 143. Yeni Zelanda 0 1 0 145. Romanya 0 0 1 1Not: 20. sıradaki Birleşik Takım, 1992 Abertville Kış Olimpiyatları’nda mücadele eden Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Özbekistan ve Ermenistan’dan sporcuların oluşturduğu takımın ismidir.AA