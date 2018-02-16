Kış Olimpiyatları'nda şok! Boynu kırıldı

Avusturya
’nın yıldız snowboardcusu Markus Schairer, Kış Olimpiyatları’ndaki
yarış sırasında boynunu kırdı ancak şaşırtıcı şekilde yarışa devam etti.
Çeyrek final yarışında mücadele eden ünlü sporcu, atladığı rampa sonrasında yere dengesiz şekilde düşerek boynunu kırdı. Korkunç an kameralara yansıdı.
BOYNU KIRILMASINA RAĞMEN YARIŞA DEVAM ETTİ
Yere çarptıktan sonra gözlüğü fırlayan Schairer, dengesini kaybettikten sonra dördüncü sıraya geriledi. Ancak buna rağmen ayağa kalkan Avusturyalı sporcu yarışı tamamlamayı başardı.
Yarış sonunda sporcuya anında müdahale edilirken yapılan kontrollerin ardından boynunda - omurgada kırık olduğu ortaya çıktı.
Yapılan açıklamada Schairer hayati tehlikesi olmadığı ve en kısa sürede Avusturya’ya gönderilerek tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.
Erdinç Şahin