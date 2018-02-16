Kış Olimpiyatları'nda şok! Boynu kırıldı

BOYNU KIRILMASINA RAĞMEN YARIŞA DEVAM ETTİ

Erdinç Şahin

’nın yıldız snowboardcusuyarış sırasında boynunu kırdı ancak şaşırtıcı şekilde yarışa devam etti.Çeyrek final yarışında mücadele eden ünlü sporcu, atladığı rampa sonrasında yere dengesiz şekilde düşerek boynunu kırdı. Korkunç an kameralara yansıdı.Yere çarptıktan sonra gözlüğü fırlayan Schairer, dengesini kaybettikten sonra dördüncü sıraya geriledi. Ancak buna rağmen ayağa kalkan Avusturyalı sporcu yarışı tamamlamayı başardı.Yarış sonunda sporcuya anında müdahale edilirken yapılan kontrollerin ardından boynunda - omurgada kırık olduğu ortaya çıktı.Yapılan açıklamada Schairer hayati tehlikesi olmadığı ve en kısa sürede Avusturya’ya gönderilerek tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.