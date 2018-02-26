Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıda Rusya iddiası

Güney Kore'de Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışı sırasında internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesine yol açan siber saldırının Rus ajanları tarafından düzenlendiği iddia edildi

26 Şubat 2018, Pazartesi 21:49
Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıda Rusya iddiası
Washington Post gazetesine konuşan Amerikan istihbarat kaynakları, Rusya'nın Ana İstihbarat Direktörlüğü'ne (GRU) bağlı bilgisayar korsanlarının törenin düzenlendiği stadyuma hizmet sağlayan 300 bilgisayarla birlikte ağ yönlendiricilerini ele geçirdiklerini ve ağa kötü amaçlı yazılım bulaştırarak internet erişimini sabote ettiklerini öne sürdü.

DOPİNG SKANDALI YÜZÜNDEN İDDİASI


Gazeteye konuşan yetkililer, korsanların saldırı sırasında Kuzey Kore'ye kayıtlı IP adreslerini kullanarak olayın sorumluluğunu Pyongyang yönetimine yıkmaya çalıştıklarını iddia etti.

Yetkililer, Rusya'nın doping skandalı yüzünden Olimpiyatlar'dan men edilmesi nedeniyle böyle bir saldırı düzenlediğini savundu.

NE OLMUŞTU?


Olimpiyatların açılışı sırasında yaşanan siber saldırı organizasyon komitesi tarafından doğrulanmış ancak saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında herhangi bir yorum yapılmamıştı. Saldırı, açılış törenin yapıldığı stattaki tüm internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesinin yanı sıra organizasyonun internet sitesinin de çökmesine yol açmıştı.

AA

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