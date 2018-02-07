Kış Olimpiyatları’ndan dağıtılan 110 bin prezervatif kısa sürede tükendi

Bir prezervatif firması, 12 Şubat’ta başlayacak Güney Kore’nin ev sahipliğini yaptığı Kış Olimpiyatları’ndan önce sporculara 110 bin prezervatif dağıttı

Kış Olimpiyatları’ndan dağıtılan 110 bin prezervatif kısa sürede tükendi
Güney Kore’de düzenlenecek ‘Kış Olimpiyatları’ daha başlamadan sporcular rekor kırdı. Bir prezervatif firması, HIV virüsüne dikkat çekmek amacıyla sporculara özel 110 bin adet prezervatif bağışında bulundu.


KISA SÜREDE TÜKENDİ


Olimpiyat köyü içindeki tuvalet ve sağlık merkezlerinin içinde bir sepete konulan prezervatiflere ilgi çok olunca kısa sürede tükendi.

Alman milli kızakçı Andi Langenhan, tükenen prezervatiflerle ilgili, “Ben plastik sepeti gördüm. Ancak boştu” yorumunu yaptı. Böyle olunca da konu dünya basında da gündeme geldi.

AFP ajansına göre, Pyeongchang’daki olimpiyat oyunlarına 2 bin 925 atletin katılacağı düşünüldüğünde, sporcu başına 37.6 prezervatif düşüyor.


RIO’DA 450 BİN DAĞITILMIŞTI


Sporcuların prezervatiflere olan ilgisi hakkınhda açıklama yapan şirket yetkilileri ise, 'Biz oraya prezervatifleri gönderdik. Ancak atletlerin olimpiyat oyunları sırasında prezervatiflerin hepsini kullanılmasını beklemiyoruz' demekle yetindi.

Şirket sözcülerinden Chung Geun-sik, sporcuların, prezervatiflerden birçoğunu paketlerinden çıkarmadan hatıra olarak evlerine götürebileceğini söyledi. 

Olimpiyatlarda prezervatif dağıtımı yeni değil. Kanada’nın Vancouver kentinde 2010’da düzenlenen ya da Rusya’nın Soçi şehrinde 2014’te düzenlenen olimpiyat oyunlarından dağıtılan prezervatif sayısından 10.000 daha fazla.

İki yıl önce gerçekleştirilen Rio Olimpiyatları'nda yarışan 10 bin 500 sporcuya ise 450 bin prezervatif dağıtılmıştı.

AFP


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