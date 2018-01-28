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Kış ortasında şaşırtan hava: Sıcaklıklar 20 dereceye yükselecek

Geçtiğimiz hafta yurdu etkileyen soğuklar geride kalıyor ve hava aniden ısınıyor. Geçen perşembe İstanbul'da 4 derece civarında hissedilen sıcaklıklar önümüzdeki hafta 14 derece civarında olacak. Ege kıyılarında 16 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında 20 dereceye kadar ulaşacak

Kış ortasında şaşırtan hava: Sıcaklıklar 20 dereceye yükselecek
Geç kalan kış kısa süreliğine yurtta etkisini gösterse de geçtiğimiz seneler kadar etkili olamadı. Yurdun dört bir yanından gelen kar haberleri geride kalıyor ve hava hızla ısınmaya başlıyor. Geçtiğimiz son dakika soğuk ve kar haberlerini okuyan vatandaşları bu hafta güneşli bir havaya dair gelişmeler bekliyor. Bugünden itibaren artmaya başlayacak olan sıcaklıklar İstanbul’da perşembe günü 14 dereceye kadar ulaşacak. Geçtiğimiz hafta 3-4 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar kısa sürede 10 derece artmış olacak.


BİR HAFTA KIŞ, BİR HAFTA BAHAR


Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı hafta gelirken yurtta Doğu Karadeniz Bölgesi hariç yağış beklenmiyor. Ege kıyılarında 16 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında 20 dereceye kadar ulaşacak.




Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI 7-8 ŞUBAT’TA


Küresel tahmin sistemlerine göre yeni soğuk hava dalgası için Türkiye biraz daha bekleyecek. Gelecek haftanın ardından kar haberleri yine sozcu.com.tr’de olacak. 3 Şubat tarihinden itibaren adım adım düşmeye başlayan sıcaklıklarla beraber 7-8 Şubat’tarihlerinde soğuk hava dalgası kendini göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. (Sözcü)


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