Kısa dönem askerlik yerleri açıklandı (e-Devlet 370. kısa dönem askerlik yeri sorgulama ekranı)

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

>> E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

CELP NEDİR?

SEVK EVRAKI NASIL ALINIR?

Senim Tanay

Heyecanla beklenen yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri belli oldu.Askerlik görevini yapacak olan gençler, “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” veya “Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” butonlarından askerlik yapacağı birliğe kolayca ulaşabilecek. İşte detaylar…e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri hadresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak’tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkün.Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecek, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecek.