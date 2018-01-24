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Kısa dönem askerlik yerleri açıklandı (e-Devlet 370. kısa dönem askerlik yeri sorgulama ekranı)

Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar "Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?" sorusunu soruyordu. Uzun dönem askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından bugün de kısa dönem ve yedek subay askerlik yerleri belli oldu. Adaylar gidecekleri yeri e-Devlet'ten öğrenebilecek. İşte askerlik yeri e-Devlet sorgulama ekranı

24 Ocak 2018, Çarşamba 12:26
Kısa dönem askerlik yerleri açıklandı (e-Devlet 370. kısa dönem askerlik yeri sorgulama ekranı)
Heyecanla beklenen yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri belli oldu.

Askerlik görevini yapacak olan gençler, “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” veya “Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” butonlarından askerlik yapacağı birliğe kolayca ulaşabilecek. İşte detaylar…

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak’tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

>> E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkün.

SEVK EVRAKI NASIL ALINIR?

 Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecek, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecek.



 


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