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Kışı sağlıklı geçirmek isteyenlere 4 beslenme önerisi

Kışın gündüzlerin kısa, gecelerin ise uzun olması nedeniyle insanların kapalı alanlarda geçirdiği zamanın artması hareketsiz yaşama neden oluyor. Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması kilo alımına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Peki kışı sağlıklı geçirebilmek için neler yapılmalı?

23 Şubat 2018, Cuma 10:59
Kışı sağlıklı geçirmek isteyenlere 4 beslenme önerisi
Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince, kış ayları için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu:

1- YÜKSEK ENERJİLİ GIDALAR TÜKETMEYİN

İnsan vücudunun sıcak kalabilmesi için ürettiği yağ hücreleri, kilo alımını artırıyor. Kışın metabolizma hızının azalması ve harcanandan daha fazla enerji tüketimi kilo alımına yol açıyor. Üşüyen insanın enerjiye ve besine olan ihtiyacı artar. Özellikle kış aylarında karbonhidrattan ve yağdan zengin gıdalar yani yüksek enerjili gıdalar tüketilir. İnsan vücudu, soğuk havanın etkisiyle alınan besinleri stoklayıp yağ hücresine çevirir. Kilo alımına neden olan bu durumdan kurtulmak için yeterli ve dengeli beslenme önemli.

2- KIŞIN 6 ÖĞÜN BESLENİN

Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün olarak beslenilmeli. Kış aylarında peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara et-tavuk-balık, salata, 1 dilim esmer ekmekten oluşan bir öğle yemeği sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler tüketilmeli. Ara öğünlerde taze veya kuru meyve, süt-ayran-yoğurt, badem-ceviz tüketilerek gerekli enerji sağlıklı besinlerle ve uygun zamanda alınmalı. Bu beslenme tarzı sayesinde gecelerin uzun olduğu kış günlerinde akşam yemeğinden sonra tüketilen sağlıksız atıştırmalıklar da alınmamış olur.

3- HAVA SOĞUK OLSA BİLE BOL BOL SU İÇİN

Yaz aylarında aşırı terleme nedeniyle insan vücudunun suya olan ihtiyacı artıyor. Ancak kış aylarında soğuk nedeniyle su tüketimi azalır. Vücudun su ihtiyacı ne kadar azalsa da kilo kontrolünü sağlamak amacıyla günde 2-2,5 litre su tüketilmeli. Su tüketiminde zorluk yaşayanlar, günlük olarak içecekleri suyu tarçın, karanfil veya limon ile aromalı hale getirerek tüketim kolaylığı sağlayabilir.

4- BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Kışın açık alanlardan uzaklaşma nedeniyle fiziksel aktiviteler ciddi anlamda azalıyor. Bu durum egzersiz ile kalori harcamanın önüne geçmemeli, spor salonları veya ev gibi sıcak ortamlarda aktif olmaya devam edilmeli. Kışın yapılan diyetin vücut direncini düşüreceği korkusu kilo alımını kolaylaştırıyor. Uygun diyet programıyla vücut direncini sağlayarak formda kalmak mümkün. Doğru bir beslenme programı uygulamak, bağışık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklar açısından da önleyici yol oynuyor.



 


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