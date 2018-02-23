Kışı sağlıklı geçirmek isteyenlere 4 beslenme önerisi

1- YÜKSEK ENERJİLİ GIDALAR TÜKETMEYİN

2- KIŞIN 6 ÖĞÜN BESLENİN

3- HAVA SOĞUK OLSA BİLE BOL BOL SU İÇİN

4- BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Senim Tanay

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince,nde bulundu:İnsan vücudunun sıcak kalabilmesi için ürettiği yağ hücreleri, kilo alımını artırıyor. Kışın metabolizma hızının azalması ve harcanandan daha fazla enerji tüketimi kilo alımına yol açıyor. Üşüyen insanın enerjiye ve besine olan ihtiyacı artar. Özellikle kış aylarında karbonhidrattan ve yağdan zengin gıdalar yani yüksek enerjili gıdalar tüketilir. İnsan vücudu, soğuk havanın etkisiyle alınan besinleri stoklayıp yağ hücresine çevirir. Kilo alımına neden olan bu durumdan kurtulmak için yeterli ve dengeli beslenme önemli.Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün olarak beslenilmeli. Kış aylarında peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara et-tavuk-balık, salata, 1 dilim esmer ekmekten oluşan bir öğle yemeği sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler tüketilmeli. Ara öğünlerde taze veya kuru meyve, süt-ayran-yoğurt, badem-ceviz tüketilerek gerekli enerji sağlıklı besinlerle ve uygun zamanda alınmalı. Bu beslenme tarzı sayesinde gecelerin uzun olduğu kış günlerinde akşam yemeğinden sonra tüketilen sağlıksız atıştırmalıklar da alınmamış olur.Yaz aylarında aşırı terleme nedeniyle insan vücudunun suya olan ihtiyacı artıyor. Ancak kış aylarında soğuk nedeniyle su tüketimi azalır. Vücudun su ihtiyacı ne kadar azalsa da kilo kontrolünü sağlamak amacıyla günde 2-2,5 litre su tüketilmeli. Su tüketiminde zorluk yaşayanlar, günlük olarak içecekleri suyu tarçın, karanfil veya limon ile aromalı hale getirerek tüketim kolaylığı sağlayabilir.Kışın açık alanlardan uzaklaşma nedeniyle fiziksel aktiviteler ciddi anlamda azalıyor. Bu durum egzersiz ile kalori harcamanın önüne geçmemeli, spor salonları veya ev gibi sıcak ortamlarda aktif olmaya devam edilmeli. Kışın yapılan diyetin vücut direncini düşüreceği korkusu kilo alımını kolaylaştırıyor. Uygun diyet programıyla vücut direncini sağlayarak formda kalmak mümkün. Doğru bir beslenme programı uygulamak, bağışık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklar açısından da önleyici yol oynuyor.