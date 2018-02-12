Kışın ortasında karpuz satıyor

AŞERENLER RAĞBET EDİYOR

Senim Tanay

Sivrihisarlı Mustafa Kıroğlu, manav işleterek geçimini sağlıyor. Kış mevsiminin alışılmış meyve ve sebzelerinin haricinde yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan karpuz da satan Mustafa Kıroğlu, "Kış mevsiminde sattığımız karpuzlar, yaz döneminde olduğu gibi vatandaşlar tarafından oldukça rağbet görüyor.Kilogramını 5 liradan sattığımız karpuzlar, özellikle hamile olup karpuza aşerenler tarafından alınıyor. Karpuzları İran’dan getiriyoruz. Müşteriler görünce ilk olarak şaşırsa da ardından yazın haricinde karpuz yiyebilmek için alıyorlar. Tezgahımıza hususi karpuz almaya gelen müşterilerimiz var" dedi.