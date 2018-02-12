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Kışın ortasında karpuz satıyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde pazarcılık yapan Mustafa Kıroğlu, kışın ortasında İran’dan getirdiği karpuzları satıyor

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:57
Kışın ortasında karpuz satıyor
Sivrihisarlı Mustafa Kıroğlu, manav işleterek geçimini sağlıyor. Kış mevsiminin alışılmış meyve ve sebzelerinin haricinde yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan karpuz da satan Mustafa Kıroğlu, "Kış mevsiminde sattığımız karpuzlar, yaz döneminde olduğu gibi vatandaşlar tarafından oldukça rağbet görüyor.

AŞERENLER RAĞBET EDİYOR

Kilogramını 5 liradan sattığımız karpuzlar, özellikle hamile olup karpuza aşerenler tarafından alınıyor. Karpuzları İran’dan getiriyoruz. Müşteriler görünce ilk olarak şaşırsa da ardından yazın haricinde karpuz yiyebilmek için alıyorlar. Tezgahımıza hususi karpuz almaya gelen müşterilerimiz var" dedi.

 


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