Kıskançlık yüzünden tartıştığı karısını boğarak öldürdü
Antalya Kepez'de kıskançlık yüzünden tartıştığı karısı Zübeyde D.'yi boğarak öldüren T.D. yakalandı
Antalya Kepez'de arkadaşlarının evinde kalan T.D. (26), eşi Zübeyde D. (21) ile burada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.
OĞLUNU ALIP KAÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, eşini boğarak öldürdükten sonra 3 yaşındaki oğlunu alarak evden kaçtı.
Daha sonra eve gelen arkadaşları Zübeyde D.’nin cesedini görünce durumu polise bildirdi.
KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Polisler tarafından yakalanan T.D.’nin emniyette verdiği ilk ifadesinde eşini kıskandığı, çıkan tartışma sonucu karısını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.