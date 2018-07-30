Kıskançlık yüzünden tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Antalya Kepez'de arkadaşlarının evinde kalan T.D. (26), eşi Zübeyde D. (21) ile burada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

OĞLUNU ALIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, eşini boğarak öldürdükten sonra 3 yaşındaki oğlunu alarak evden kaçtı.

Daha sonra eve gelen arkadaşları Zübeyde D.’nin cesedini görünce durumu polise bildirdi.

KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polisler tarafından yakalanan T.D.’nin emniyette verdiği ilk ifadesinde eşini kıskandığı, çıkan tartışma sonucu karısını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



