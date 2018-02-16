Kıskançlıkta son nokta: Amine istedi Mesut sildi!

İngiliz takımı Arsenal’da top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe
aşkında kıskançlıklar bitmiyor! Haziran ayında nikâh masasına oturmaları beklenen çiftten Amine Gülşe’nin
rol gereği öpüşmek zorunda kaldığı sahneler için sevgilisinden veto yediği konuşulmuştu.
Futbolcunun bu yasağı karşısında boş durmayan Amine Gülşe
, atağa geçip sevgilisinin sosyal medyasına el attı.
ORTAK ARKADAŞLARI VAR
Akşam Life'da yer alan habere göre; Amine Gülşe,
sevgilisinin takip etmiş olduğu güzelleri mercek altına aldı. Ortak kız arkadaşlarına dokunmayan Amine Gülşe
, diğer güzelleri tek tek sevgilisinin takipçi hesabından sildirdi.Instagram'da 15,4 milyon takipçisi olan Mesut Özil
sadece 169 kişiyi takip ediyor!
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Elif Bayram