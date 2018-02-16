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Kıskançlıkta son nokta: Amine istedi Mesut sildi!

Mesut Özil ile evlilik hazırlıkları yapan Amine Gülşe, futbolcunun sosyal medya hesabına el attı. Amine Gülşe, sevgilisinin takip ettiği güzelleri tek tek sildirdi

16 Şubat 2018, Cuma 10:39
Kıskançlıkta son nokta: Amine istedi Mesut sildi!
İngiliz takımı Arsenal’da top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe aşkında kıskançlıklar bitmiyor! Haziran ayında nikâh masasına oturmaları beklenen çiftten Amine Gülşe’nin rol gereği öpüşmek zorunda kaldığı sahneler için sevgilisinden veto yediği konuşulmuştu. 

Futbolcunun bu yasağı karşısında boş durmayan Amine Gülşe, atağa geçip sevgilisinin sosyal medyasına el attı.

ORTAK ARKADAŞLARI VAR

Akşam Life'da yer alan habere göre; Amine Gülşe, sevgilisinin takip etmiş olduğu güzelleri mercek altına aldı. Ortak kız arkadaşlarına dokunmayan Amine Gülşe, diğer güzelleri tek tek sevgilisinin takipçi hesabından sildirdi.Instagram'da 15,4 milyon takipçisi olan Mesut Özil sadece 169 kişiyi takip ediyor!

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