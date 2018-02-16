Kıskançlıkta son nokta: Amine istedi Mesut sildi!

ORTAK ARKADAŞLARI VAR

Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye öpüşme anlayışı

Amine Gülşe istedi Mesut Özil paylaştı

Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti

Asistlerin efendisi Mesut Özil!

Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor

Mesut Özil'in starı 'İsmail YK'

Elif Bayram

İngiliz takımı Arsenal’da top koşturanaşkında kıskançlıklar bitmiyor! Haziran ayında nikâh masasına oturmaları beklenen çifttenrol gereği öpüşmek zorunda kaldığı sahneler için sevgilisinden veto yediği konuşulmuştu.Futbolcunun bu yasağı karşısında boş durmayan, atağa geçip sevgilisinin sosyal medyasına el attı.Akşam Life'da yer alan habere göre;sevgilisinin takip etmiş olduğu güzelleri mercek altına aldı. Ortak kız arkadaşlarına dokunmayan, diğer güzelleri tek tek sevgilisinin takipçi hesabından sildirdi.Instagram'da 15,4 milyon takipçisi olansadece 169 kişiyi takip ediyor!