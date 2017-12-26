Kışlada gıda zehirlenmesi!

KAYMAKAM: HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR



MANİSA'DAKİ GIDA ZEHİRLENMELERİNDE BİNİN ÜZERİNDE ASKER TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ



YEMEK FİRMASINA İHALELERDEN MEN

Serap Belovacıklı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 70 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.AA'nın haberine göre, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, yaptığı açıklamada hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi.Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen mayıs ve haziran aylarında da gıda zehirlenmeleri yaşanmış, binin üzerinde asker zehirlenerek hastanelerde tedavi görmüştü. Er Hüsnü Özel ise şehit olmuştu.Zehirlenmelere ilişkin rapor geçen günlerde yayımlanmış ve zehirlenmeye yol açan hindi etinin sıcak suda çözdürüldükten sonra oda sıcaklığında 27 saat bekletildiği de görüntü kayıtları ile belgelendirilmişti.Ayrıca, kışlaya yemek temin eden Rota firmasına bir ihale yasağı daha geldi. Şirket resmi ihalelerden de men edildi. Bakan Ağbal, bütçe görüşmeleri sırasında yasak kararının bütün kamu kurumlarını kapsadığını söyledi.