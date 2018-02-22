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Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi

Adana’nın Kozan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde bir makinenin alev alması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 asker hastaneye kaldırıldı

22 Şubat 2018, Perşembe 23:33
Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi
Adana’nın Kozan ilçesindeki Jandarma Komutanlığında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 asker, hastaneye kaldırıldı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığının çamaşırhane kısmındaki bir çamaşır makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yoğun dumana neden olan yangın, askerler tarafından söndürdü. Olay sırasında, çamaşırhanenin yan taraftaki yatakhane tahliye edildi.


ASKERLERİN DURUMU İYİ


Bu sırada dumandan etkilenen 8 asker, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu, hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA


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