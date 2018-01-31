Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Murat Özbakan'a öz kızı dava açtı! Murat Özbakan kimdir?

SEDA AVCI MURAT ÖZBAKAN'DAN DNA TESTİ İSTEDİ



MURAT ÖZBAKAN KİMDİR?

MURAT ÖZBAKAN ŞİMDİ KİMLE BİRLİKTE?

Seda Avcı bebeğinin babası Murat Özbakan'dan DNA testi istedi (Esra Erol'da programı)

Esra Erol, Kısmetse Olur Murat Özbakan'ı ifşa etti!

Çiğdem Saltık

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müvekkiliadına başvuran Avukat Zehra Taşkıran dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:yarışmasından elenenilein kapanan Şişli 3.Aile Mahkemesi'nde 2008'de boşandı. Müvekkil o tarihten beri annesiyle birlikte yaşamaktadır.Bababir süre önce bir televizyon kanalında yayımlananprogramına katıldı.Programdakendisine ait bir ses kaydının yayımlanması üzerine yarışmadan derhal elendi.İfşa edilen ses kaydında'ın kadın pazarladığı iddia ediliyordu.programından elenenbu defaadlı programa katıldı.En son'un sunduğu Atv'de evlilik programına katılan'ın gayri meşru bir çocuk olayında adı geçti. Çocuğun babasınınolduğuna dair bilgiler yayımlandı. Televizyonda çıkan bu yayınlar nedeniyle müvekkilim babasının soyadını taşımak istemiyor.''Talebi kabul eden mahkeme,ın soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesine karar verdi.Öte yandan geçen günlerde Esra Erol'un programına çıkan Seda Avcı önce Esra'nın kuaförünü bebeğinin babası olarak göstermişti. Kendini Karoline olarak tanıtan Seda Avcı'nın mazisi benzer yalanlarla doluydu. Akrabalarına da kendisini avukat olarak gösteren Seda Avcı, dünyaya getirdiği kızının babası için de aynı yalanları sıralamıştı. İşin aslı ise sonradan ortaya çıkmıştı.DNA testi ile köşeye sıkışınca Esra Erol'un programında asıl bombayı patlatmıştı. Bebeğinin babası kuaför değil'dı. Bu itiraftan sonra Murat Özbakan programa davet edilmişti. Sonrasında yaşananlar ise daha da vahim. Esra Erol yayına gelmeyen Murat Özbakan'ın ekibiyle yaptığı konuşmayı ifşa etmişti.Esra Erol Murat Özbakan'ı aramıştı.Programa çıkmak için para isteyen Murat Özbakan, Kısmetse olur için de "Orada yalandan dolandan (Kısmetse Olur) yapıyorduk bu gerçek olduğu için daha çok talebim oluyor (para)." demişti.Murat Özbakan'ın para istediğini duyan Seda Avcı buna tepki göstermişti. Esra Erol'un Murat Özbakan ile ilgili ifşaları ise bu kadarla sınırlı değildi. İşte Esra Erol'un ağzından söyledikleri:"Ekibimiz görüştü. Murat Özbakan'ın kendi söyledikleri şöyle Seda ile geçen yaz ilişkimiz oldu. Bana kendisini avukat olarak tanıttı. Kendisi ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Birkaç gün sonra ailemle tanıştırdım. Ailemin Kefken'deki yazlığına gittik bir ay orada kaldık. Ailem Seda'yı çok sevdi tüm aileme saygılı davrandı. Fakat bir süre sonra yalanları ortaya çıktı. Ablam kimliğini görmek istedi asla göstermedi. Çocuk benden olabilir, çocuğun benden olma ihtimali olabilir. Ama Seda bana hiç ulaşmadı. Sadece ayrılmadan önce ablama belki hamile olabilirim demişti ama bunu net olarak söylememiş. Bebek benden olabilir. Ama benim ona bakacak maddi gücüm yok. Şu anda maddi sıkıntılarım var.''Seda Avcı geçen hafta Esra Erol'da programına çıkıp Murat Özbakan'dan DNA testi istediğini söyledi.Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Murat Özbakan o dönemde Mehtap isimli gelin adayı ile ilgilenmişti.Murat Özbakan 46 yaşında ve İstanbul doğumlu. Tekstil sektöründe olan Murat Özbakan, kendini işadamı olarak tanıtıyor. Murat Özbakan şu anda Nazlı Derman isimli bir başka kadınla birlikte.