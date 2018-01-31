Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Murat Özbakan'a öz kızı dava açtı! Murat Özbakan kimdir?

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müvekkili Tuğba Özbakan
adına başvuran Avukat Zehra Taşkıran dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
Kısmetse Olur
yarışmasından elenen Murat Özbakan
ile Funda Sertçelik'
in kapanan Şişli 3.Aile Mahkemesi'nde 2008'de boşandı. Müvekkil o tarihten beri annesiyle birlikte yaşamaktadır.
Baba Murat Özbakan
bir süre önce bir televizyon kanalında yayımlanan Kısmetse Olur
programına katıldı.
Programda Murat Özbakan
kendisine ait bir ses kaydının yayımlanması üzerine yarışmadan derhal elendi.
İfşa edilen ses kaydında Murat Özbakan
'ın kadın pazarladığı iddia ediliyordu.
Kısmetse Olur
programından elenen Murat Özbakan
bu defa Gel Barışalım
adlı programa katıldı.
En son Esra Erol
'un sunduğu Atv'de evlilik programına katılan Murat Özbakan
'ın gayri meşru bir çocuk olayında adı geçti. Çocuğun babasının Murat Özbakan
olduğuna dair bilgiler yayımlandı. Televizyonda çıkan bu yayınlar nedeniyle müvekkilim babasının soyadını taşımak istemiyor.''
Talebi kabul eden mahkeme, Tuğba Özbakan'
ın soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesine karar verdi.
SEDA AVCI MURAT ÖZBAKAN'DAN DNA TESTİ İSTEDİ
Öte yandan geçen günlerde Esra Erol'un programına çıkan Seda Avcı önce Esra'nın kuaförünü bebeğinin babası olarak göstermişti. Kendini Karoline olarak tanıtan Seda Avcı'nın mazisi benzer yalanlarla doluydu. Akrabalarına da kendisini avukat olarak gösteren Seda Avcı, dünyaya getirdiği kızının babası için de aynı yalanları sıralamıştı. İşin aslı ise sonradan ortaya çıkmıştı.
Seda Avcı
DNA testi ile köşeye sıkışınca Esra Erol'un programında asıl bombayı patlatmıştı. Bebeğinin babası kuaför değil Kısmetse Olur damat adayı Murat Özbakan
'dı. Bu itiraftan sonra Murat Özbakan programa davet edilmişti. Sonrasında yaşananlar ise daha da vahim. Esra Erol yayına gelmeyen Murat Özbakan'ın ekibiyle yaptığı konuşmayı ifşa etmişti.
Esra Erol Murat Özbakan'ı aramıştı.Programa çıkmak için para isteyen Murat Özbakan, Kısmetse olur için de "Orada yalandan dolandan (Kısmetse Olur) yapıyorduk bu gerçek olduğu için daha çok talebim oluyor (para)." demişti.
Murat Özbakan'ın para istediğini duyan Seda Avcı buna tepki göstermişti. Esra Erol'un Murat Özbakan ile ilgili ifşaları ise bu kadarla sınırlı değildi. İşte Esra Erol'un ağzından söyledikleri:
"Ekibimiz görüştü. Murat Özbakan'ın kendi söyledikleri şöyle Seda ile geçen yaz ilişkimiz oldu. Bana kendisini avukat olarak tanıttı. Kendisi ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Birkaç gün sonra ailemle tanıştırdım. Ailemin Kefken'deki yazlığına gittik bir ay orada kaldık. Ailem Seda'yı çok sevdi tüm aileme saygılı davrandı. Fakat bir süre sonra yalanları ortaya çıktı. Ablam kimliğini görmek istedi asla göstermedi. Çocuk benden olabilir, çocuğun benden olma ihtimali olabilir. Ama Seda bana hiç ulaşmadı. Sadece ayrılmadan önce ablama belki hamile olabilirim demişti ama bunu net olarak söylememiş. Bebek benden olabilir. Ama benim ona bakacak maddi gücüm yok. Şu anda maddi sıkıntılarım var.''
Seda Avcı geçen hafta Esra Erol'da programına çıkıp Murat Özbakan'dan DNA testi istediğini söyledi.
MURAT ÖZBAKAN KİMDİR?
Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Murat Özbakan o dönemde Mehtap isimli gelin adayı ile ilgilenmişti.
MURAT ÖZBAKAN ŞİMDİ KİMLE BİRLİKTE?
Murat Özbakan 46 yaşında ve İstanbul doğumlu. Tekstil sektöründe olan Murat Özbakan, kendini işadamı olarak tanıtıyor. Murat Özbakan şu anda Nazlı Derman isimli bir başka kadınla birlikte.
Seda Avcı bebeğinin babası Murat Özbakan'dan DNA testi istedi (Esra Erol'da programı)
Esra Erol, Kısmetse Olur Murat Özbakan'ı ifşa etti!
Çiğdem Saltık