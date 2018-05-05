Kist yerine yağ bezesi alınınca savcılığa şikayet etti



'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Senim Tanay

Emine Temizel, geçen yıl Ağustos ayında ağrıları nedeniyle İzmit’te özel bir hastaneye gitti. Yapılan incelemede Emine Temizel’in karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Emine Temizel'in yağ bezesi alınarak iki gün sonra taburcu edildi. Ağrıları artınca aralık ayında özel bir hastaneye giden Emine Temizel’in karaciğerinde kist tespit edildi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne giden Emine Temizel’in karaciğerindeki kist ameliyatla alındı. Emine Temizel, kist yerine yağ bezesini alan özel hastanedeki doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.Karaciğerindeki kisti almayan doktor hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Emine Temizel, "Bir gün rahatsızlanıp doktora gittim. Doktorum bana 'Biraz zor yerde ama alırız' dedi. Biz karar verdik ve ameliyat oldum. Doktor 'Kitle yoktu yağlanma vardı' dedi. Parçayı aldı, patolojiye gönderdi. 2 gün sonra taburcu oldum. Başka bir özel hastaneye gittim, kontrolde kitlenin aynen orada durduğunu söylediler. Bu durum üzerine beni üniversite hastanesine sevk ettiler. Üniversite hastanesinde tekrar ameliyat oldum. Psikolojim tamamen bozuldu, ilaç kullanıyorum. Çok zorluklar çektim hastanelerde. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek doktordan şikayetçi oldum" dedi.