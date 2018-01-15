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KİT'teki taşerona kadro geliyor

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine olanak sağlayan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ardından kadro süreci başlamış, 1 milyon işçi için başvuru tarihi 11 Ocak’ta sona ermişti

KİT'teki taşerona kadro geliyor

11 OCAK'TA BİTTİ

1 milyon işçiye kadro yolu açılırken, 50 bin KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) işçisinin dışarıda bırakılması kamuoyunda sıkça yer almaya başlamıştı.


TALİMAT VERİLDİ


Bir başka ifadeyle 1 milyonluk kadro sevinci, 50 bin kişinin kadroya geçememesi nedeniyle gölgelenmişti. Sendikalardan ve işçilerden gelen talepler üzerine hükümet yeni bir çalışma başlattı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KİT’ledeki taşeron işçilerle ilgili yeniden bir çalışma yapılması yönünde talimat verdiği ifade edilmişti.


'AYNI SİSTEME DAHİL OLACAK'


 Partisinin Tokat’taki 6. Olağan İl Kongresi öncesinde, Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şöyle dedi: “Biz sözü bir kere söyleriz. KİT’lerin de BİT’lerin de kadroları normal taşeron gibi değil, ne gibi olacak? KİT’ler şu anda hangi anlayışla, hangi sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dahil olacak. Oraya girecek. Komisyoncular aradan kalkacak.”


69 FARKLI KURUMDA 50 BİN İŞÇİ VAR


KİT’lerde yaklaşık 50 bin taşeron işçi bulunuyor. 69 ayrı kurumda çalışan ve birçoğu temizlik, güvenlik gibi alanlarda çalışan taşeron işçilerin de kapsama alınması talebi Türk-İş tarafından dile getirilmişti. Konu bu hafta görüşülecek. Düzenlemenin yapılması halinde Elektrik Üretim AŞ, TEDAŞ, Kömür İşletmeleri, DHMİ, BOTAŞ, Çaykur gibi kurumda çalışan işçilere kadro imkânı doğacak.
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