KİT'teki taşerona kadro geliyor

11 OCAK'TA BİTTİ



TALİMAT VERİLDİ



'AYNI SİSTEME DAHİL OLACAK'



69 FARKLI KURUMDA 50 BİN İŞÇİ VAR

İdil Janet Demiray

1 milyon işçiye kadro yolu açılırken, 50 bin KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) işçisinin dışarıda bırakılması kamuoyunda sıkça yer almaya başlamıştı.Bir başka ifadeyle 1 milyonluk kadro sevinci, 50 bin kişinin kadroya geçememesi nedeniyle gölgelenmişti. Sendikalardan ve işçilerden gelen talepler üzerine hükümet yeni bir çalışma başlattı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KİT’ledeki taşeron işçilerle ilgili yeniden bir çalışma yapılması yönünde talimat verdiği ifade edilmişti.Partisinin Tokat’taki 6. Olağan İl Kongresi öncesinde, Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şöyle dedi: “Biz sözü bir kere söyleriz. KİT’lerin de BİT’lerin de kadroları normal taşeron gibi değil, ne gibi olacak? KİT’ler şu anda hangi anlayışla, hangi sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dahil olacak. Oraya girecek. Komisyoncular aradan kalkacak.”KİT’lerde yaklaşık 50 bin taşeron işçi bulunuyor. 69 ayrı kurumda çalışan ve birçoğu temizlik, güvenlik gibi alanlarda çalışan taşeron işçilerin de kapsama alınması talebi Türk-İş tarafından dile getirilmişti. Konu bu hafta görüşülecek. Düzenlemenin yapılması halinde Elektrik Üretim AŞ, TEDAŞ, Kömür İşletmeleri, DHMİ, BOTAŞ, Çaykur gibi kurumda çalışan işçilere kadro imkânı doğacak.