Kitap okuyana çay ve kahve bedava



'ÇOCUKLARIMIZ DA BİZİMLE SOSYALLEŞİYOR'

Senim Tanay

Yalova Safran Köyü'ndeki lokalin müdavimleri, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen kitaplara büyük ilgi gösteriyor. Lokalde bilardo, masa tenisi, satranç oynama imkanı da buluyor.Safranspor Kulübü Başkanı Yasin Yılmaz, 18 Mart’ta yapılan seçimle başkanlığa gelmesinin ardından kulüp lokalinde dönüşüme başladıklarını söyledi. Projeyle lokalde kahvehane yerine bir kütüphane ortamı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Yasin Yılmaz şöyle konuştu:Köy sakinlerinden Yasemin Güleç de lokalin daha önce kahvehane olarak kullanıldığını hatırlatarak şunları söyledi:"Kadınların bulunduğu alanların sosyal etkinlik, kitap okuma anlamında daha iyi sonuçlar doğurduğunu gördük. Burada hep beraber arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Oyun oynuyoruz. Kitap okuyoruz. Çocuklarımız da bizimle birlikte bu şekilde sosyalleşiyor."