Kitap okuyana çay ve kahve bedava

Yalova Safran Köyü'ndeki lokalin müdavimleri, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen kitaplara büyük ilgi gösteriyor. Lokalde bilardo, masa tenisi, satranç oynama imkanı da buluyor.
Safranspor Kulübü Başkanı Yasin Yılmaz, 18 Mart’ta yapılan seçimle başkanlığa gelmesinin ardından kulüp lokalinde dönüşüme başladıklarını söyledi. Projeyle lokalde kahvehane yerine bir kütüphane ortamı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Yasin Yılmaz şöyle konuştu:
"Hayırseverlerin yaptığı kitap bağışlarıyla işe koyulduk. Çocukları teşvik edici, kitap okumaya yöneltici, eğitici konuların üstüne gidildi. Oyuncaklar aldık çocuklara, kitap okuyanlara teşvik amacıyla oyuncak hediye ediyoruz. İçeceklerimizi ikram ediyoruz. Daha sonra büyüklerimiz geldiğinde onlar da kitap okuduğu zaman burada içeceklerden para almıyoruz."
'ÇOCUKLARIMIZ DA BİZİMLE SOSYALLEŞİYOR'
Köy sakinlerinden Yasemin Güleç de lokalin daha önce kahvehane olarak kullanıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Kadınların bulunduğu alanların sosyal etkinlik, kitap okuma anlamında daha iyi sonuçlar doğurduğunu gördük. Burada hep beraber arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Oyun oynuyoruz. Kitap okuyoruz. Çocuklarımız da bizimle birlikte bu şekilde sosyalleşiyor."
Senim Tanay