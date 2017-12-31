Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası

Son olarak Star TV'nin Cesur ve Güzel dizisinde Cesur karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ
, 1 yıl önce Amerika'ya yerleşen kardeşi Ömür Tugay Tatlıtuğ
'un banka borcu nedeniyle mahkemelik oldu.
"ESKİ EVİNE GÖNDERİLDİ"
İddiaya göre banka icra takibi başlattı, icra müdürlüğü de haciz ihbarnamelerini Kıvanç Tatlıtuğ
'un evlenmeden önce oturduğu Pendik'teki evine gönderdi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Tugay Tatlıtuğ.
Ünlülerin kardeşleri (İrem Derici'nin kardeşine çok şaşıracaksınız)
"İTİBARINI VE GÜVENİRLİĞİNİ ZAAFA UĞRATACAKTI"
Hadi Be Oğlum
filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, bankanın haciz ihbarlarını yasaya uygun şekilde tebliğ etmediği gerekçesiyle avukatı aracılıyla dava açtı.
Avukat, dilekçede "Müvekkilim gönderilen üçüncü ihbarnameyi de öğrenmeseydi, ekonomik itibarını ve güvenirliğini zaafa uğratan haksız bir hacizle karşı karşıya kalacaktı. Müvekkilimin böyle bir işlemle karşılaşmaması için bu menfi tespit davasını açmış bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.
Dilekçede ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşine borcu olmadığının tespiti istendi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un muhasebecisi suçlamaları kabul etmedi
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN PİYANO PERFORMANSI:
Çiğdem Saltık