Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası

"ESKİ EVİNE GÖNDERİLDİ"

Ünlülerin kardeşleri (İrem Derici'nin kardeşine çok şaşıracaksınız)

"İTİBARINI VE GÜVENİRLİĞİNİ ZAAFA UĞRATACAKTI"

Kıvanç Tatlıtuğ'un muhasebecisi suçlamaları kabul etmedi

Çiğdem Saltık

Son olarak Star TV'nin Cesur ve Güzel dizisinde Cesur karakterini canlandıran, 1 yıl önce Amerika'ya yerleşen kardeşi'un banka borcu nedeniyle mahkemelik oldu.İddiaya göre banka icra takibi başlattı, icra müdürlüğü de haciz ihbarnamelerini'un evlenmeden önce oturduğu Pendik'teki evine gönderdi.filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, bankanın haciz ihbarlarını yasaya uygun şekilde tebliğ etmediği gerekçesiyle avukatı aracılıyla dava açtı.Avukat, dilekçede "Müvekkilim gönderilen üçüncü ihbarnameyi de öğrenmeseydi, ekonomik itibarını ve güvenirliğini zaafa uğratan haksız bir hacizle karşı karşıya kalacaktı. Müvekkilimin böyle bir işlemle karşılaşmaması için bu menfi tespit davasını açmış bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.Dilekçede ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşine borcu olmadığının tespiti istendi.