Kıvanç Tatlıtuğ, 'Hadi Be Oğlum'dan aldığı parayla Kenan İmirzalıoğlu'nu geçti

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU GEÇTİ

Çiğdem Saltık

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre,, beş yıl süren beyazperde sessizliğini Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'le kamera karşısına geçtiği ''la geçen hafta bozmuştu.'un, ilk haftasında 404 bin izleyiciyi sinema salonlarına çeken filmde canlandırdığı Ali karakteri için aldığı ücret dudak uçuklattı.Bir babayla oğlu arasındaki duygusal ilişkiyi konu alan, izleyenleri ağlatan film için yapım şirketi1.5 milyon TL ödedi.Dizilerden bölüm başı 130 bin TL kazanan, aldığı ücretle ''de 1 milyon TL'ye kamera karşısına geçen'ndan 'en yüksek ücret' rekorunu almış oldu.