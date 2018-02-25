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Kıvanç Tatlıtuğ, 'Hadi Be Oğlum'dan aldığı parayla Kenan İmirzalıoğlu'nu geçti

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi 'Hadi Be Oğlum'dan 1,5 milyon TL kazandı. Tatlıtuğ, bu parayla Kenan İmirzalıoğlu'nun kazancını geçti

Kıvanç Tatlıtuğ, 'Hadi Be Oğlum'dan aldığı parayla Kenan İmirzalıoğlu'nu geçti
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıl süren beyazperde sessizliğini Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'le kamera karşısına geçtiği 'Hadi Be Oğlum'la geçen hafta bozmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un, ilk haftasında 404 bin izleyiciyi sinema salonlarına çeken filmde canlandırdığı Ali karakteri için aldığı ücret dudak uçuklattı.



Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeğiKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU GEÇTİ

Bir babayla oğlu arasındaki duygusal ilişkiyi konu alan, izleyenleri ağlatan film için yapım şirketi Kıvanç Tatlıtuğ'a 1.5 milyon TL ödedi.

Dizilerden bölüm başı 130 bin TL kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, aldığı ücretle 'Cingöz Recai'de 1 milyon TL'ye kamera karşısına geçen Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'en yüksek ücret' rekorunu almış oldu.



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