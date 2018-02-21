Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı

'ÜRETİME DEVAM'

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği

Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)

Elif Bayram

Abisinin yanına koşan oyuncu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Abimin ufak bir problemi var çok önemli değil. İşlemleri bitti, endoskopi kaldı. Midesine bakılıyor' dedi.filmiyle gişeye başarılı bir giriş yapan aktör; 'Filmin gişesinden memnunuz. İnsanların samimiyetimizi hissetmiş olmaları çok güzel bir şey. Üretime devam. Tepkiler çok güzel. Benim içime sinen bir film oldu. Gerisi teferruat... " ifadelerini kullandı.