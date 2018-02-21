Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası Etiler'de özel bir hastaneye kaldırıldı

21 Şubat 2018, Çarşamba 13:50
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Abisinin yanına koşan oyuncu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıvanç Tatlıtuğ, 'Abimin ufak bir problemi var çok önemli değil. İşlemleri bitti, endoskopi kaldı. Midesine bakılıyor' dedi.

'ÜRETİME DEVAM'

'Hadi Be Oğlum' filmiyle gişeye başarılı bir giriş yapan aktör; 'Filmin gişesinden memnunuz. İnsanların samimiyetimizi hissetmiş olmaları çok güzel bir şey. Üretime devam. Tepkiler çok güzel. Benim içime sinen bir film oldu. Gerisi teferruat... " ifadelerini kullandı.


Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeğiKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği
Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bir döneme Komedi Dans Üçlüsü ile damga vuran Murat Akkaya, şimdi taksici oldu

Bir döneme Komedi Dans Üçlüsü ile damga vuran Murat Akkaya, şimdi taksici oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası
Lindsay Lohan kapandı!

Lindsay Lohan kapandı!
Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)

Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)
Ahmet Kural: Aramız açılsa kına yakacak insanlar var

Ahmet Kural: Aramız açılsa kına yakacak insanlar var

Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu

Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu
Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)

Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)
Survivor’da kim elendi? 1. Hafta SMS sonuçları!

Survivor’da kim elendi? 1. Hafta SMS sonuçları!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?
Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek

Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek
Yağmur Sarıoğlu'nun şaşırtan görüntüsü

Yağmur Sarıoğlu'nun şaşırtan görüntüsü