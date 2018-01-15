Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı!

Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmini anlattı: Bu filme 'Evet' dedim, çünkü daha önce hiç baba rolü oynamamıştım

Çiğdem Saltık

Oyuncu'un başrolünde yer aldığı, oldukça dokunaklı bir baba-oğul hikâyesini konu ediniyor.Bora Egemen'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmdecanlandırırken filmin kadrosunda Yücel Erten ve Büşra Develi gibi isimler yer alıyor.Kaş'ta çekilen film, büyüleyici ve bir o kadar da hüzünlü bir baba-oğul hikâyesini tüm samimiyetiyle beyaz perdeye taşıyor.'un 2013 yapımlı Kelebeğin Rüyası'ndan bu yana rol aldığı ilk sinema filmi olan Hadi Be Oğlum, 16 Şubat 2018 tarihinde seyirciyle buluşacak.16 Şubat'ta vizyona girecek film için "Sinemada gerçek anlamda bir yere dokunacak, sosyal içerikli, güncel bir hikaye aradım. Hadi Be Oğlum o aradığı film projesiydi" demişti.Baba-oğul hikayesinin kendisine ilginç geldiğini belirten Tatlıtuğ "Hiç oynamadığım bir rol olduğu için ilginç geldi ve oynamak istedim" demişti.