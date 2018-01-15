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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk kez bir babayı canlandırdığı 'Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı. Filmin başrollerini Büşra Develi ve çocuk oyuncu Alihan Türkdemir ile paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, iletişim sorunları olan oğlunun bakımını üstlenen bir baba olarak karşımıza çıkıyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı!
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Hadi Be Oğlum, oldukça dokunaklı bir baba-oğul hikâyesini konu ediniyor.

Bora Egemen'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunu Alihan Türkdemir canlandırırken filmin kadrosunda Yücel Erten ve Büşra Develi gibi isimler yer alıyor.

Kaş'ta çekilen film, büyüleyici ve bir o kadar da hüzünlü bir baba-oğul hikâyesini tüm samimiyetiyle beyaz perdeye taşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un 2013 yapımlı Kelebeğin Rüyası'ndan bu yana rol aldığı ilk sinema filmi olan Hadi Be Oğlum, 16 Şubat 2018 tarihinde seyirciyle buluşacak.



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Kıvanç Tatlıtuğ 16 Şubat'ta vizyona girecek film için "Sinemada gerçek anlamda bir yere dokunacak, sosyal içerikli, güncel bir hikaye aradım. Hadi Be Oğlum o aradığı film projesiydi" demişti.

Baba-oğul hikayesinin kendisine ilginç geldiğini belirten Tatlıtuğ "Hiç oynamadığım bir rol olduğu için ilginç geldi ve oynamak istedim" demişti.

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