Kıvanç Tatlıtuğ ve 2000 Galatasaraylı için son çağrı

PERŞEMBEDEN SONRA 100 KİŞİ BORÇ ÖDEDİ

GALATASARAY’A BU SENE 337 YENİ ÜYE ALINDI

Erdinç Şahin

, önümüzdeki iki aylık süreçte iki kez genel kurul toplantısı yapılacak. İlk olarak mart ayında olağan mali kongreye katılacak olan kulüp üyeleri, mayısta da başkanlık seçimi için oy kullanacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, bugüne dek aidatını yatırmayan üyelere 28 Şubat Çarşamba gününe kadar süre tanıdı.Aidat borcu olan üyeler, mart ve mayıs aylarındaki genel kurullarda oy kullanamayacak.Kulübü son olarak geçtiğimiz perşembe günü üyelere,çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından 100’e yakın üye aidatını yatırdı. Kulüpte halen 5 bin 545 üyenin 300 TL olan aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkını kazandığı bildirildi. Bu üyeler arasında oyuncuda bulunuyor.Galatasaray Kulübü’nde aidatlarını yatırmayan üyeler arasındada yer alıyor. Ünlü oyuncunun, ağabeyinin rahatsızlığı nedeniyle henüz aidat borcunu ödemediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulübe bu sene üye olan 337 kişi, 20 Ocak’ta yapılan başkanlık seçiminde oy kullanmadı. Yeni üyeler aidatlarını yatırmaları halinde mayıs ayındaki olağan seçimde oy verebilecek.