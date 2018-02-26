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Kıvanç Tatlıtuğ ve 2000 Galatasaraylı için son çağrı

Kenan İmirzalıoğlu ve Kenan Doğulu’nun aralarında bulunduğu 5 bin 545 üye, aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkı kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ’un da yer aldığı 2 bin üye henüz aidatlarını yatırmadı. Bu üyelerin 3 günü var.

Kıvanç Tatlıtuğ ve 2000 Galatasaraylı için son çağrı
Galatasaray Kulübü, önümüzdeki iki aylık süreçte iki kez genel kurul toplantısı yapılacak. İlk olarak mart ayında olağan mali kongreye katılacak olan kulüp üyeleri, mayısta da başkanlık seçimi için oy kullanacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, bugüne dek aidatını yatırmayan üyelere 28 Şubat Çarşamba gününe kadar süre tanıdı.
 

PERŞEMBEDEN SONRA 100 KİŞİ BORÇ ÖDEDİ


Aidat borcu olan üyeler, mart ve mayıs aylarındaki genel kurullarda oy kullanamayacak.

Galatasaray Kulübü son olarak geçtiğimiz perşembe günü üyelere, “Aidatlarınızı ödeyin” çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından 100’e yakın üye aidatını yatırdı. Kulüpte halen 5 bin 545 üyenin 300 TL olan aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkını kazandığı bildirildi. Bu üyeler arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyor.
 

GALATASARAY’A BU SENE 337 YENİ ÜYE ALINDI


Galatasaray Kulübü’nde aidatlarını yatırmayan üyeler arasında Kıvanç Tatlıtuğ da yer alıyor. Ünlü oyuncunun, ağabeyinin rahatsızlığı nedeniyle henüz aidat borcunu ödemediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulübe bu sene üye olan 337 kişi, 20 Ocak’ta yapılan başkanlık seçiminde oy kullanmadı. Yeni üyeler aidatlarını yatırmaları halinde mayıs ayındaki olağan seçimde oy verebilecek.


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