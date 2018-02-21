Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği

Karaköy Mürver Restoran’da
önceki akşam baş başa yemek yiyen ünlü çift, çıkışta objektife mutluluk pozu verdi. Kıvanç Tatlıtuğ
mekan çıkışında, “Yemek yedik, başka bir organizasyon yapmayacağız” dedi.
BOL ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA
Öte yandan Bora Egemen’in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten
ve 8 yaşındaki Alihan Türkdemir’in
başrolde olduğu ‘Hadi Be Oğlum’un galası 15 Şubat akşamı Levent Kanyon’da yapıldı. Galada, Başak Dizer
eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u
öpücüklere boğarak kutladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...
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Elif Bayram