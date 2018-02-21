Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği



BOL ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA

Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)

Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık provası

Kıvanç Tatlıtuğ’un seksi partneri Romee Strijd oldu

Elif Bayram

önceki akşam baş başa yemek yiyen ünlü çift, çıkışta objektife mutluluk pozu verdi.mekan çıkışında, “Yemek yedik, başka bir organizasyon yapmayacağız” dedi.Öte yandanve 8 yaşındakibaşrolde olduğu ‘Hadi Be Oğlum’un galası 15 Şubat akşamı Levent Kanyon’da yapıldı. Galada,eşiöpücüklere boğarak kutladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...