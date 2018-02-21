Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2’nci evlilik yıldönümlerini kutladı

21 Şubat 2018, Çarşamba 08:12
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği
Karaköy Mürver Restoran’da önceki akşam baş başa yemek yiyen ünlü çift, çıkışta objektife mutluluk pozu verdi. Kıvanç Tatlıtuğ mekan çıkışında, “Yemek yedik, başka bir organizasyon yapmayacağız” dedi.


BOL ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA


Öte yandan Bora Egemen’in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve 8 yaşındaki Alihan Türkdemir’in başrolde olduğu ‘Hadi Be Oğlum’un galası 15 Şubat akşamı Levent Kanyon’da yapıldı. Galada, Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u öpücüklere boğarak kutladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...



Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)
Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık provasıKıvanç Tatlıtuğ'dan babalık provası
Kıvanç Tatlıtuğ’un seksi partneri Romee Strijd olduKıvanç Tatlıtuğ’un seksi partneri Romee Strijd oldu
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Begüm Kütük hamile!

Begüm Kütük hamile!
Ünlülerin otomobilleri (Arda Turan'ın pahalı oyuncakları)

Ünlülerin otomobilleri (Arda Turan'ın pahalı oyuncakları)
Sarp Apak: Dayak yedik

Sarp Apak: Dayak yedik
Yeşim Salkım'dan cesur rol

Yeşim Salkım'dan cesur rol
Hilal ve Leon Finalde (Miray Daner ve Boran Kuzum finalde)

Hilal ve Leon Finalde (Miray Daner ve Boran Kuzum finalde)
Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragman)

Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragman)
Turabi ödül oyununda neden oynamadı?

Turabi ödül oyununda neden oynamadı?
Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayında

Survivor 2018 9. bölüm fragmanı yayında
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayında! 

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayında! 
Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu

Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu
Madonna'dan üstsüz selfie

Madonna'dan üstsüz selfie