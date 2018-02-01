Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)



'HADİ BE OĞLUM O ARADAĞIM FİLM PROJESİYDİ'

Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmini anlattı: Bu filme 'Evet' dedim, çünkü daha önce hiç baba rolü oynamamıştım

Elif Bayram

16 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen ve başrollerindeyer aldığıyayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi’nin öpüşme sahnesi oldu. İnternette kısa sürede binlerce kez izlendi.başrollerinde oynadığı ve bir baba-oğul hikayesini konu edinen Hadi Be Oğlum için geri sayım başladı. Bora Egemen'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde; Ali karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, iletişim sorunları olanbakımını üstlenen bir baba rolünü canlandıracak. Filmin yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak'ın üstlendi.16 Şubat'ta vizyona girecek film için "Sinemada gerçek anlamda bir yere dokunacak, sosyal içerikli, güncel bir hikaye aradım. Hadi Be Oğlum o aradığım film projesiydi" demişti.Baba-oğul hikayesinin kendisine ilginç geldiğini belirten"Hiç oynamadığım bir rol olduğu için ilginç geldi ve oynamak istedim" demişti.