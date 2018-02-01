Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)

16 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin
yer aldığı Hadi Be Oğlum'un fragmanı
yayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi’nin öpüşme sahnesi oldu. İnternette kısa sürede binlerce kez izlendi.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin
başrollerinde oynadığı ve bir baba-oğul hikayesini konu edinen Hadi Be Oğlum için geri sayım başladı. Bora Egemen'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde; Ali karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, iletişim sorunları olan Efe'nin (Alihan Türkdemir)
bakımını üstlenen bir baba rolünü canlandıracak. Filmin yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak'ın üstlendi.
Kıvanç Tatlıtuğ
'HADİ BE OĞLUM O ARADAĞIM FİLM PROJESİYDİ'
16 Şubat'ta vizyona girecek film için "Sinemada gerçek anlamda bir yere dokunacak, sosyal içerikli, güncel bir hikaye aradım. Hadi Be Oğlum o aradığım film projesiydi" demişti.
Baba-oğul hikayesinin kendisine ilginç geldiğini belirten Kıvanç Tatlıtuğ
"Hiç oynamadığım bir rol olduğu için ilginç geldi ve oynamak istedim" demişti.
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Elif Bayram