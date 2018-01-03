Kıvılcım Ural’dan takipçisini şoke eden cevap!



'SENİN YÜZÜNDEN DUMAN'DAN SOĞUDUM'



KIVILCIM URAL: ÇOK AĞLIYOR SEN YOKSUN DİYE



NE OLMUŞTU?

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Elif Bayram

üçgeninde yaşananlar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.sosyal medya hesabından, "Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma anlamına gelen Arapça sözcük. Müdana etmemek deyimi ise kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek anlamlarına gelir" yazılı bir görsel paylaştı ve "Müdanam yok, anladın mı" notunu düştü.paylaşımına bir takipçisinden, "Yav he he, zavallı yaratık seni. Senin yüzünden Duman'dan soğudum" yorumu geldi.27 yaşındakiise "Duman da bayılıyor sana. Çok ağlıyor sen yoksun diye" karşılığını verdi.Kıvılcım Ural'ın bu cevabından sonra takiğçisi yorumunu sildi.Rock’çı(44),(27) uğruna oğulları Hakan (7) ve Volkan’ın (3) annesi’den (37) Ocak 2016’da boşanmıştı. Seçkin Piriler’in Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmiş, Kaan Tangöze’nin oğlu ile otele yerleştiği söylenmişti. Kıvılcım Ural’ın “Doğurmakla ana olunmaz” diye laf atıp 'Bana bak eski kaşar' şeklinde hakaret dolu mesajlar gönderdiği Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkında tedbir kararı aldırdı.