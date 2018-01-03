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Kıvılcım Ural’dan takipçisini şoke eden cevap!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Kıvılcım Ural, bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi

03 Ocak 2018, Çarşamba 15:06
Kıvılcım Ural’dan takipçisini şoke eden cevap!
Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından, "Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma anlamına gelen Arapça sözcük. Müdana etmemek deyimi ise kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek anlamlarına gelir" yazılı bir görsel paylaştı ve "Müdanam yok, anladın mı" notunu düştü.


'SENİN YÜZÜNDEN DUMAN'DAN SOĞUDUM'


Kıvılcım Ural'ın paylaşımına bir takipçisinden, "Yav he he, zavallı yaratık seni. Senin yüzünden Duman'dan soğudum" yorumu geldi.


KIVILCIM URAL: ÇOK AĞLIYOR SEN YOKSUN DİYE


27 yaşındaki Kıvılcım Ural ise "Duman da bayılıyor sana. Çok ağlıyor sen yoksun diye" karşılığını verdi.

Kıvılcım Ural'dan takipçisine şok cevap!

Kıvılcım Ural'ın bu cevabından sonra takiğçisi yorumunu sildi.


NE OLMUŞTU?


Rock’çı Kaan Tangöze (44), Kıvılcım Ural (27) uğruna oğulları Hakan (7) ve Volkan’ın (3) annesi Seçkin Piriler’den (37) Ocak 2016’da boşanmıştı. Seçkin Piriler’in Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmiş, Kaan Tangöze’nin oğlu ile otele yerleştiği söylenmişti. Kıvılcım Ural’ın “Doğurmakla ana olunmaz” diye laf atıp 'Bana bak eski kaşar' şeklinde hakaret dolu mesajlar gönderdiği Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkında tedbir kararı aldırdı. 

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