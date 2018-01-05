Kıvılcım Ural yine kavga etti

Leyla Mutlugil
, sosyal medya hesabına “Vokal dersi almak istiorum varmı bildiğiniz bi hoca
?” yazınca Kıvılcım Ural
, Türkçe dersi vermeye kalkıştı.
Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil
Sinirlenen Leyla Mutlugil’in yanıtı sert oldu: “Lolita ağzımı açtırma benim. Aslında senden oyunculuk dersi almak lazım. Bana sataşma, zaten rezil oldun. Seviyemiz aynı değil. Belirsiz tip seni
.”
Batuhan-Leyla Mutlugil
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Kıvılcım Ural, geçen sefer de bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
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