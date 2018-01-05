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Kıvılcım Ural yine kavga etti

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural yine rahat durmadı. Bu kez Duman Grubu’nun gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil ile kavga etti

05 Ocak 2018, Cuma 06:29
Kıvılcım Ural yine kavga etti
Leyla Mutlugil, sosyal medya hesabına “Vokal dersi almak istiorum varmı bildiğiniz bi hoca?” yazınca Kıvılcım Ural, Türkçe dersi vermeye kalkıştı.


Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil

Sinirlenen Leyla Mutlugil’in yanıtı sert oldu: “Lolita ağzımı açtırma benim. Aslında senden oyunculuk dersi almak lazım. Bana sataşma, zaten rezil oldun. Seviyemiz aynı değil. Belirsiz tip seni.”


Batuhan-Leyla Mutlugil

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Kıvılcım Ural, geçen sefer de bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.



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