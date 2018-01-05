Kıvılcım Ural yine kavga etti

Kıvılcım Ural’dan takipçisini şoke eden cevap!

Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze ayrıldı mı?

Kıvılcım Ural: 'Kötü kadın' değilim, bu hikayede suçlu varsa o da aşk

İdil Janet Demiray

, sosyal medya hesabına “Vokal dersi almak istiorum varmı bildiğiniz bi hoca?” yazınca, Türkçe dersi vermeye kalkıştı.Kaan Tangöze, Batuhan MutlugilSinirlenen Leyla Mutlugil’in yanıtı sert oldu: “Lolita ağzımı açtırma benim. Aslında senden oyunculuk dersi almak lazım. Bana sataşma, zaten rezil oldun. Seviyemiz aynı değil. Belirsiz tip seni.”Batuhan-Leyla MutlugilDuman grubunun solisti Kaan Tangöze ile ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Kıvılcım Ural, geçen sefer de bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.