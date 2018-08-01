Duman, Harbiye Açıkhava'yı dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaan Tangöze'nin solisti olduğu grup, 1999 yılından bugüne dillere dolanan ‘Seni Kendime Sakladım’, ‘Elleri Ellerime’, ‘Beni Yak’ ve daha birçok hit şarkısını Harbiye’nin muhteşem atmosferinde seslendirdi.

Üç saat yakın konser veren Duman, sahneden alkışlar ve tezahüratlarla uğurlandı.

Kıvılcım Ural'ın, Kaan Tangöze'nin Bodrum Gündoğan'daki yazlığında tatil yaparken rockçının eski eşi Seçkin Piriler'in, çocukları Hakan ve Volkan'la gelmesiyle keyfi kaçtığı iddia edilmişti.

'YETER BENCE'

Harbiye konserinde sevgilisini yalnız bırakmayan Ural, habercileri görmezden geldi. Ural, "Yeter bence, yeteri kadar çektiniz" dedi.

Fotoğrafların kötü olduğunu söyleyen muhabirlere zoraki poz veren Ural, Bodrum'da yaşanan olayın sorulması üzerine sessiz kalmayı tercih etti.

(Mesut Yılmaz/Milliyet)