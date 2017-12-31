Kız arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Furkan K., kız arkadaşı 17 yaşındaki Ayten K’yi önce bıçakladı, ardından yastıkla boğarak öldürdü. Kendi boynunu ve bileklerini de keserek intihara kalkışan Furkan K. hastanede tedaviye alındı
 

Kız arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı
Olay sabaha karşı Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak’taki 4 katlı öğrenci apartının son katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin’den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten K.’yi bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü.

BOYNUNU VE BİLEKLERİNİ KESTİ


Sesleri duyan aparttaki diğer öğrenciler durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ayten K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan K.’nin ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi.

Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten K.’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA BOĞDU


Furkan K., tedavisinin ardından ilk ifadesinde, Ayten K.’nin sevgilisi olduğunu ve dün Mersin’den yanına geldiğini söyledi. Evde birlikte kaldıklarını söyleyen Furkan K., Ayten K.’nin kendisini aldattığı için birlikte intihar kararı aldıklarını iddia etti.

Bir intihar mektubu hazırladıklarını ileri süren Furkan K., gece yarısı Ayten K.'yi bıçakladığını, ölmemesi üzerine yastıkla boğduğunu anlattı. Furkan K., olay sonrası kendi bileklerini ve boğazını da kestiğini kaydetti.

İNTİHARA KALKIŞTI


Polis, Furkan K.’nin hastanedeki ifadesinde, olay sonrası önce mezarlıkta intihara kalkıştığı iddiası üzerine mezarlığa giderek inceleme yaptı. Sakarca Mahalle Muhtarı Ekrem Akıncı ile birlikte mezarlıkta arama yapan polis, Furkan K.’nin intihar etmeye çalışırken kopan, ağaca bağlı çamaşır ipini bularak polis merkezine getirdi.
 
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