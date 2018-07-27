Kız arkadaşının evinde sır ölüm

İstanbul Kadıköy'de bir apartmanın bahçesinde bir ceset bulundu. Olay, Acıbadem Hukukçular Sitesi'nde dün 07.00'de meydana geldi. İddiaya göre; site görevlisi bahçede Atilla Kerem Tongal'ı (24) ölü halde buldu. Polis, Tongal'ın kız arkadaşı A.Ö.'nün 7. kattaki dairesinden aşağı düştüğünü tespit etti.

Yüzü kanlı olan A.Ö. de olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören ve ifade için polis merkezine götürülen A.Ö., 3 yıl önce ABD'de tanıştığı erkek arkadaşı Tongal'ın kıskançlık nedeniyle kendisini darp ettiğini sonra da aşağı atladığını söyledi.