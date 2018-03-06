Kız kardeşlerini kaçıran şahs balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı

Büşra Kamış

Şanlıurfa’da evli kız kardeşlerini kaçıran şahsı, Darıca’daki evinde balta ve demir sopalarla darp ederek ağır yaralayan 3’ü kardeş 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay 15 Şubat 2017 tarihinde Şanlıurfa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve çocuk sahibi olan S.C.(26) adlı kadın, M.A.Ç.(32) tarafından kaçırıldı. Olayın ardından S.C.’nin ailesi polise giderek suç duyurusunda bulundu.Olayın ardından 1 yıl sonra ailesine mesaj atan S.C. Darıca’da bir evde olduğunu ve geri dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Şanlıurfa’dan yola çıkan S.C.’nin abileri H.Ç.(29), A.Ç.(33), M.Ç.(31) ve arkadaşları S.Ç.(31) Darıca’daki adrese gitti. 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda evin kapısını balta ve demir sopalarla kırarak içeri giren 4 şahıs, içerde kız kardeşlerini kaçıran M.A.Ç.’yi demir sopa ve balta ile darp ettiler. Olay sonrasında ağır yaralanan M.A.Ç. Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçırılan S.C.’yi de yanlarına alarak Şanlıurfa’ya dönem üzere yola çıktılar.Ağır yaralanan M.A.Ç.’nin yakınlarının şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların takibe alan ekipler, Bolu’da düzenledikleri operasyonla darp olayına karışan H.Ç.(29), A.Ç.(33), M.Ç.(31) ve arkadaşları S.Ç.(31)’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi.Olay sonrası ağır yaralanan M.A.Ç.’nin durumunun ağır olduğu 2 gündür Darıca Farabi Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.