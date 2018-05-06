Kız öğrenci apartında korkutan yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde kız öğrencilerin kaldığı apartın yemekhane kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, dumandan hafif etkilenen 2 öğrenci, hastanede tedavi altına alındı

Kız öğrenci apartında korkutan yangın
Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı'nda kız öğrencilerin kaldığı 7 katlı bir apartın en üst katındaki yemekhane bölümünde, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yemekhanenin tavan kısmında bulunan bilgisayar kabloları henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Kablolardan çıkan dumanları fark eden öğrenciler, kendilerini sokağa atarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 öğrenci Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Fırlayan plaka cipin ön camına isabet etti

Fırlayan plaka cipin ön camına isabet etti
Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı

Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı
Ahırdaki hayvanları ve ziynet eşyaları ile birlikte kaybolan kadın her yerde aranıyor

Ahırdaki hayvanları ve ziynet eşyaları ile birlikte kaybolan kadın her yerde aranıyor
1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
69 sabıkası olan 8 aylık hamile hırsız yakalandı

69 sabıkası olan 8 aylık hamile hırsız yakalandı
Camdan fırlayan sürücü aracın altında kalarak öldü

Camdan fırlayan sürücü aracın altında kalarak öldü
İşçinin inşaattan düşme anı

İşçinin inşaattan düşme anı
Antalya'da bir sürücü ciple fırına girdi

Antalya'da bir sürücü ciple fırına girdi
Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü