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Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonuyla gizli kayıt!

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir özel hastanede çalışan stajyer kız öğrencilerin soyunma odasına gizli kayıt yapan cep telefonu, kızlar tarafından bir kutu içinde bulundu. Olayla ilgili olarak, hastaneye hizmet veren taşeron firmanın iki temizlik görevlisi gözaltına alındı... Zanlılardan biri suçunu itiraf etti

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonuyla gizli kayıt!
Aydın Nazilli’deki bir özel hastanede staj yapan hemşirelik öğrencisi 4 kız öğrenci, dün sabah, kendileri için ayrılmış olan soyunma odasına gizlenmiş bir kutu buldu. Kutunun içerisinde görüntü kaydı yapan cep telefonu olduğunu fark eden öğrenciler, hastane başhemşiresine vermek istedi.


ELLERİNDEN KUTUYU ALDI 


Bu sırada temizlik görevlilerinden F.U, öğrencilerin elinden kutuyu alarak uzaklaştı. Kız öğrenciler yaşadıklarını hastane yönetimine ve okul müdürlerine anlattıktan sonra, gizlice görüntülerinin çekilmesiyle ilgili savcılığa da şikayette bulundu.
 

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI


Savcılık tarafından, ’özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçu çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A.’yı gözaltına alıp, evlerinde arama yaptı.
 

KAYIT YAPILAN TELEFON EVDE BULUNDU


Aramada F.U.’nun evinde, hastanedeki soyunma odasına olay günü kayıt amaçlı bırakılan cep telefonu ele geçirildi. F.U. ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ve İ.A’nın yönlendirmesiyle kız öğrencilerin elinden telefon kutusunu aldığını söyledi.
 

SUÇUNU İTİRAF ETTİ


F.U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli İ.A.’nın ise kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonunu kendisinin koyduğunu belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
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