Kızıl Elma nedir, İstikamet Kızıl Elma neresidir?

Büşra Kamış

u veya Afrin Harekâtı, 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve TSK tarafından eğitilmiş Özgür Suriye Ordusu grupları tarafından Suriye'ninHalep ilinin Afrin kentine yönelik başlattığı askerî harekâttır. Zeytin Dalı Harekatı öncesi zorlu göreve giden bir Mehmetçiğin, 'İstikamet neresi' sorusuna Kızıl elma cevabı verdi. Bunun üzerine operasyonu takip eden vatandaşlar'nınolduğunu merak etti.ve? sorularının cevabı için haberimizde takip edebilirsiniz.Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler.Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir. "Kızıl", Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk; "elma" ise mistik bir yanı bulunan; bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir. Ancak Kızıl Elma sembolleştirilmesinin elmaya değil, Eski Türklerde Güneş ve Ay’ı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülür. Bu top, ‘muncuk’ adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen zaferin işareti, bazen hakimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade etmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda 999 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte 19. güne girilen Afrin Operasyonu'nda son durum...TSK Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda son bilançoyu açıkladı. TSK’nın bildirdiğine göre şu ana kadar 999 terörist etkisiz hale getirildi.TSK’dan yapılan açıklamada; “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.” denildi.