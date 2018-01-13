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Kızıl şahini öldürüp fotoğrafını paylaştı! İşte cezası

Malatya’da koruma altındaki kızıl şahini öldürdükten sonra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kadına, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 8 bin 909 lira para cezası kesildi

13 Ocak 2018, Cumartesi 17:49
Kızıl şahini öldürüp fotoğrafını paylaştı! İşte cezası
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15’inci Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medya üzerinde öldürmüş olduğu kızıl şahinin fotoğraflarını yayınlayan kadına, güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme araştırma sonrasında kimlik tespit yapılarak koruma altındaki kızıl şahinin öldürmesi nedeniyle Malatya Şube Müdürlüğü'müzce ilgili mevzuatlar çerçevesinde 909 lira idari, 8 bin lira tazminat olmak üzere 8 bin 909 lari para cezası uygulanmıştır."

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
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