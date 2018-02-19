Kızılcahamam’da bir garip hırsızlık! Evlere girip sadece bakır kap çalıyorlar



KÖYDEKİ BÜTÜN EVLERE GİRDİLER

Yusuf Cevahir

Kızılcahamam'ın Yanık Özbekler köyünde, son 15 günde yaklaşık 10 evde bakır kap hırsızlığı yaşandı. Köy halkı, evlerine giren hırsız ya da hırsızların yakalanması için yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istedi.Hırsızların köydeki bütün evlere girdiğini belirten vatandaşlar evlerinde ne kadar bakır kap varsa çalındığını belirterek, bu hırsızların yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.Hırsızların, bakır kapları hurda fiyatına mı yoksa duruma göre antika eşya gibi mi satmayı planladıkları bilinmiyor. İnternetteki fiyatlara göre hurda bakır fiyatları 20-25 lira arasında değişiyor.