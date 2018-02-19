Kızılcahamam’da bir garip hırsızlık! Evlere girip sadece bakır kap çalıyorlar

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yanık Özbekler köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 15 gün içinde köydeki bütün evlere girip mutfaklardaki kapları çaldı

19 Şubat 2018, Pazartesi 16:48
Kızılcahamam’da bir garip hırsızlık! Evlere girip sadece bakır kap çalıyorlar
Kızılcahamam'ın Yanık Özbekler köyünde, son 15 günde yaklaşık 10 evde bakır kap hırsızlığı yaşandı. Köy halkı, evlerine giren hırsız ya da hırsızların yakalanması için yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istedi.


KÖYDEKİ BÜTÜN EVLERE GİRDİLER


Hırsızların köydeki bütün evlere girdiğini belirten vatandaşlar evlerinde ne kadar bakır kap varsa çalındığını belirterek, bu hırsızların yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.



Hırsızların, bakır kapları hurda fiyatına mı yoksa duruma göre antika eşya gibi mi satmayı planladıkları bilinmiyor. İnternetteki fiyatlara göre hurda bakır fiyatları 20-25 lira arasında değişiyor.

Nurullah TOSUN / KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)


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